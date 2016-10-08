آشفته بازار معماری درخراسان جنوبی/حکم تخریب ساخت وسازهای ناهماهنگ

به گزارش خبرنگار مهر، همایون نخعی نژاد پیش از ظهر شنبه در کارگروه گردشگری استان اظهار کرد: استان همواره از نظر کمبود پروازها دچار چالش بوده است که این امر یکی از مشکلاتی است که بخش های زیادی را از سفر به استان منع کرده است.

وی با تأکید بر اینکه در وهله نخست باید پروازهای برنامه ای استان افزایش یابد، بیان کرد: باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا در یک روز حداقل یک پرواز رفت و برگشت برای استان وجود داشته باشد و تحقق این امر در زمینه های اقتصادی استان تاثیر زیادی خواهد داشت.

آثار ملی و جهانی خط قرمز همه باشد

معاون امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: همه دستگاه های اجرایی باید دست به دست هم دهند تا برنامه پروازهای استان افزایش یابد و به ویژه در بخش پروازهای گردشگری باید هماهنگی بیشتری انجام شود.

نخعی نژاد با اشاره به برخی ساخت و سازهای ناهماهنگ با معماری بومی و منطقه ای استان در جوار آثار تاریخی، گفت: آثار ثبت شده در فهرست ملی و جهانی باید خط قرمز همه باشد و همه دستگاه ها موظف هستند که ساخت و سازهایی که در روستاهای هدف گردشگری و اطراف مجموعه های تاریخی انجام می دهند را هماهنگ با بافت معماری منطقه انجام دهند.

وی با تأکید بر اینکه باید به تمامی فرمانداران گوشزد شود تا حفظ حریم آثار تاریخی را مد نظر قرار دهند، بیان داشت: این موضوع به خصوص در روستاهای هدف گردشگری و تاریخی باید به شدت مورد دقت قرار گیرد.

معاون امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی اضافه کرد: اگر معماری غیر از معماری بافت انجام گیرد حکم آن تخریب است و دستگاه ها نباید غیر از این حکمی را صادر کنند.

هویت معماری اسلامی و ایرانی خود را از دست داده ایم

نخعی نژاد با بیان اینکه معماری بحث فرهنگی بوده که در این بخش دچار یک آشفته بازار در استان هستیم، عنوان داشت: در سال های گذشته با برخی ساخت و سازها هویت معماری اسلامی و ملی خود را از دست داده ایم و باید جلوی این امر گرفته شود.

وی در پاسخ خبرنگاران در ارتباط با نمای فلزی ساختمان استانداری آن هم در حریم باغ جهانی اکبریه نیز گفت: همه این موضوعات را قبول دارم اما چیزی است که در گذشته انجام شده است.

معاون امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی اضافه کرد: اگر من استاندار بودم با دینامیت ساختمان استانداری را تخریب می کردم چون این کار ارزشش را دارد اما به هر حال متولیان امر باید در این زمینه تصمیم گیری کنند.

نخعی نژاد تاکید کرد: استانداری هیچ برنامه توسعه ای به سمت بافت نداشته و بافت تاریخی اطراف ساختمان استانداری به همین شکل باقی خواهند ماند.