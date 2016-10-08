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۱۷ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۱۶

رئیس دانشگاه منابع طبیعی گرگان:

سند «دانشگاه کارآفرین» در دانشگاه منابع طبیعی گرگان تدوین شد

سند «دانشگاه کارآفرین» در دانشگاه منابع طبیعی گرگان تدوین شد

گرگان- رئیس دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان گفت:دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان، جزء اولین دانشگاه هایی است که سند دانشگاه کارآفرین را تدوین کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نجفی نژاد، صبح شنبه، در گردهمایی دانشجویان دانشگاه منابع طبیعی گرگان، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری در حال توسعه اگر بخواهد در نظام جهانی جایگاه خوبی داشته باشد باید ضمن حفظ ارزش های خود با تکیه بر جهاد علمی، در زمینه های علمی و پژوهشی سرآمد باشد.

وی یادآورشد: دانشجویان نیروهای جهاد علمی هستند که باید تلاش کنند تا از لحظات حضور خود در دانشگاه نهایت استفاده را ببرند.

وی خطاب به دانشجویان جدید الورود تاکید کرد: مهمترین وظیفه شما دانشجویان این است که به کسب معرفت بپردازید و خود را آماده و مجهز به زبان و علم روز دنیا کنید.

نجفی نژاد خاطرنشان کرد: براساس سیاستهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طی چندسال گذشته پیگیر این موضوع هستیم که دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان به سمت کارآفرین شدن حرکت کند که یکی از مولفه های آن دانشجویان هستند و با کسب مهارت های شغلی در دانشگاه می توانند به تولید ثروت و ایجاد اشتغال برای خود و دیگران بپردازند.

رییس دانشگاه اعلام کرد: دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان، جزء اولین دانشگاه هایی است که سند دانشگاه کارآفرین را با کمک و همراهی مثبت دانشجویان تدوین کرده است.

وی از دانشجویان خواست با حضور پررنگ خود در مرکز کارآفرینی دانشگاه، رویکرد دانشگاه را به سمت کارآفرینی شدن تغییر بدهند.

کد مطلب 3790368

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