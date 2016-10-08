به گزارش خبرنگار مهر، پیمان زرین پیش از ظهر شنبه در نشستی با مدیران هیئت های مذهبی شهرستان و مسئولان سازمان مردم نهاد «فردای سبز» که پیرامون لزوم رعایت ملاحظات زیست محیطی در ایام محرم و عزاداری ها برگزار شد، خواستار ادامه راه امام حسین (ع) در زمینه امر به معروف و نهی از منکر شد و تخریب محیط زیست و پایمال کردن منافع نسل های آینده را، منکر حال حاضر جوامع بشری ذکر کرد.

زرین از نمایندگان هیئت های مذهبی شهرستان خواست با توجه به پتانسیل های بالقوه این هیئت ها در ایجاد فرهنگ زیست محیطی برای کاهش و یا عدم استفاده از ظروف یکبار مصرف با پایه پلیمری و استفاده از ظروف سنتی و یا حتی الامکان ظروف یکبار مصرف با پایه گیاهی و نهادینه کردن آن، تلاش کنند.

وی سپس با اشاره به مطرح شدن مسائل زیست محیطی و ابعاد مختلف طبیعت و محیط زیست در قرآن، سنت و سیره نبوی (ص)، به بیان آیات، احادیث و سخنانی در این مورد پرداخت و اهمیت طبیعت در قرآن، واژه های ذکر شده از طبیعت در قرآن، نامگذاری سوره های قرآن به نام پدیده های طبیعی را تشریح کرد.

زرین با تاکید بر اینکه حفاظت از محیط زیست وظیفه ای همگانی است، افزود: حفاظت از محیط زیست نیازمند فعالیت های علمی و فرهنگی است.

در ادامه این نشست که در راستای ترویج فرهنگ کاهش زباله و عدم استفاده از ظروف یکبار مصرف و برخی ملاحظات زیست محیطی خصوصاً در ایام محرم برگزار شده بود، حاضران بر لزوم ایجاد فرهنگ زیست محیطی تأکید کردند.

همچنین مقرر شد کیسه های جمع آوری پسماند توسط عزاداران در انتهای دسته جات عزاداری کبودراهنگ برای جمع آوری زباله های موجود در نظر گرفته شود و عزاداران با پاکبان ها در پاکسازی معابر همکاری کنند.