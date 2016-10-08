پلیس قزوین برای تامین امنیت هیئت های عزاداری آمادگی کامل دارد

سردار مهدی محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تمهیدات لازم برای حرکت هیأت های مذهبی در تاسوعا و عاشورای حسینی در محل های عزاداری اتخاذ، تا مراسم سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) هرچه باشکوه تر در سایه نظم و آرامش برگزار شود.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه در این ایام از ظرفیت پلیس های افتخاری و همیاران محرم در ایجاد نظم وامنیت در دسته جات استفاده خواهیم کرد گفت: همکاری مردم با نیروی انتظامی می تواند در برقراری نظم و امنیت کمک شایانی نماید و لذا تقاضا داریم شهروندان در صورت رویت کوچکترین موارد امنیتی و مشکوک، را در اسرع وقت با پلیس در میان بگذارند.

فرمانده انتظامی استان ادامه داد: تلاش پلیس دراین ایام تامین امنیت عزاداران حسینی در ماه محرم به ویژه روز ها و شب های تاسوعا و عاشورا است و از شهروندانی که قصد نصب داربست را دارند حتما از مبادی ذیربط نسبت به اخذ مجوز اقدام و به عدم ایجاد سد معبر و رعایت حال شهروندان در عبور و مرور توجه داشته باشند.

سردار محمودی تامین امنیت و خدمت به عزادران حسینی را از افتخارت پلیس برشمرد و تاکید کرد : شهروندان با توجه به شرکت در مراسم عزاداری در جهت پیشگیری از سرقت منزل و خودرو حتما نکات امنیتی و حفاظتی را رعایت کنند.

وی گفت: ماموران انتظامی و راهنمایی و رانندگی با تلاش بی وقفه کوشش خواهند کرد با برقراری نظم و امنیت و سهولت در تردد خودروها، برشکوه و عظمت مراسم عزاداری در سطح استان بیفزایند، لذا از مسئولان هیأت های عزاداری و شهروندان محترم درخواست می شود علاوه بر عدم ایجاد سد معبر و ترافیک با ماموران انتظامی و راهنمایی و رانندگی در این ایام همکاری صمیمانه داشته باشند.

فرمانده انتظامی استان در خصوص حرکت هیئت های مذهبی به بقعه امامزاده حسین (ع) گفت: تاکید داریم هیأت های مذهبی راس ساعت تعیین شده حرکت و پلیس با استقرار در فرعی های مسیر عزاداری سالار شهیدان از ورود هیئت های عزاداری جلوگیری خواهد کرد.

وی با تاکید بر عدم استفاده هیأت های مذهبی از سیستم های صوتی غیر متعارف، از مسئولان هیات های عزاداری خواست: همچون سال های گذشته خواهشمندیم با رعایت حقوق شهروندی و عدم ایجاد مزاحمت های صوتی برای شهروندان مراسمات خود را نیز در موعد مقرر به پایان برسانند.

سردار محمودی با اشاره به اینکه در ماه محرم، پیروان واقعی امام حسین (ع) به مرور دوباره پیام ها ودرس های ماندگار عاشورا خواهند پرداخت بیان داشت: هیئت های عزاداری از بکارگیری واستفاده از موسیقی های خارج از شان اهل بیت (ع) در عزاداری ها خوداری کنند.

جلو گیری و برخورد قاطع با قمه زنی در ایام محرم

وی محرم را ماه تحصیل، عاشورا را کلاس درس و حضرت "ابا عبدالله الحسین" (ع) را معلم این کلاس دانست و افزود: هرکس در این کلاس درس حریت، آزادگی، ایمان، ‌ ولایت و خداشناسی فراگیرد در دنیا و آخرت سعادتمند می شود.

سردار محمودی با تاکید بر اینکه طبق فتوای مراجع عظام قمه‌زنی علنی در نظام جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و انجام علنی آن نوعی تخطی از قوانین و مقررات اجتماعی کشور است عنوان کرد: شایسته است مسئولان و خادمان هیأت ها و دسته های عزاداری به منظور صیانت از حقیقت نهضت عظیم کربلا، از انجام اعمال خرافی و دور از شأن اسلام که موجب وهن دین و مظهر بی نظمی و ناهنجاری اجتماعی است، ممانعت کنند.

فرمانده انتظامی استان با تاکید بر اینکه پلیس از انجام هرگونه رفتار توأم با خرافه پرستی و بدعت گذاری جلوگیری خواهد کرد بیان داشت: افرادی که بخواهند با اعمال و اقدامات نامناسب و به دور از شانی همچون قمه‌زنی، عزاداری برای امام حسین(ع) را زیر سوال ببرند به شدت برخورد خواهیم کرد.

در پایان این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: در ماه محرم الحرام و برگزاری مراسم سوگواری و عزاداری سید و سالار شهیدان با کاروان عاشقان دلسوخته همگام و همنوا می شویم و با کمال افتخار در راستای تأمین نظم و امنیت و خدمتگزاری به مردم قدرشناس و ولایی با مشارکت و همراهی قاطبه عزاداران عزیز انجام وظیفه خواهیم کرد.