روستای «القار» بیرجند آب می خواهد/ برداشت آب از قنات ممنوع شد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: نامش «القار» است و ۴۰ کیلومتر تا شهرستان بیرجند فاصله داشته و در دامنه سلسله کوه‌های مؤمن آباد بیرجند قرار دارد. یکی از روستاهای بخش مرکزی دهستان کاهشنگ بوده که بالغ بر ۶۰ خانواده را بر دل پرورش می‌دهد.

خانه‌هایش در داخل دره‌ای زیبا جا خوش کرده‌ و زیبایی دوچندانی را به خود گرفته‌اند. باید دامنه کوه «قله زرد» را بپیمایی تا منازل مسکونی این زیبای خفته در داخل کوه‌ها را بیابی.

مزارع و کشت زارها در سطح پایین‌تری از روستا واقع‌شده و از نگاهشان پیداست که در بهار صفای خاصی را به دیار القار هدیه می‌دهند.

و اما از جمله مشکلات آن نبود آب آشامیدنی است که گاه و بیگاه رنجی بر دل مردمانش می‌اندازد و برخی را نیز از خود رانده و روانه شهرها می‌کند.

جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به همت حوزه مقاومت بسیج شهید تند گویان طی اردوی جهادی یک روزه به این روستا رفته تا از نزدیک مشکلات اهالی‌اش را لمس کنند.

استفاده از آب قنات منع بهداشتی شد

یکی از اهالی روستای القار با اشاره به مشکلات این روستا، بیان کرد: نبود آب آشامیدنی از مهم‌ترین مشکلات این روستا است.

قلی پور با اشاره کیفیت آب قنات روستا، بیان کرد: بهداشت برداشت آب از قنات روستا را حتی برای مواردی مانند شست‌وشو منع کرده است.

وی با بیان اینکه روستای القار حدود ۴ سال پیش لوله‌کشی شده است، اظهار کرد: این در حالی است که علی‌رغم مراجعات پی در پی به آب و فاضلاب روستایی هیچ‌گونه جوابی دریافت نکرده‌ایم.

قلی پور ادامه داد: با توجه به اینکه کلیه روستاهای اطراف آب آشامیدنی دارند، اما اداره آب و فاضلاب در خصوص آب آشامیدنی این روستا پاسخ درستی نداده است.

وی کشاورزی، دامداری و صنایع‌دستی را از جمله منابع درآمد این روستا دانست و گفت: زرشک از جمله محصولات روستای القار است.

اجرای ۲۳ طرح اشتغال در روستا

سرپرست منطقه دو کمیته امداد شهرستان بیرجند در این اردو با بیان اینکه کمیته امداد ۲۳ طرح اشتغال در این روستا ایجاد کرده است، اظهار کرد: ۳۳ خانوار این روستا تحت حمایت کمیته امداد هستند.

محمد لطفی با اشاره به اجرای طرح ایجاد نیروگاه خورشیدی، افزود: تاکنون هشت نفر از اهالی روستای القار برای ایجاد این نیروگاه متقاضی شده‌اند.

وی تسهیلات این طرح را ۲۵ میلیون تومان دانست و گفت: درامد ماهیانه این نیروگاه ۹۰۰ هزار تومان بوده و دولت نیز متقاضی خرید برق این نیروگاه‌ها است.

لطفی اظهار کرد: شهرداری بیرجند نسبت به نقاشی دیواری و نصب تابلوهای کوچه‌ها به اسم شهدا اقدام خواهد کرد و تعداد ۶ عدد تابلو در کوچه‌ها نصب خواهد شد.

نماینده پارک علم و فن آوری خراسان جنوبی هم از اهدای یک سیستم کامپیوتر و تجهیز کردن یک کتابخانه خبر داد و گفت: کارشناسان این اداره نیز آمادگی برگزاری دوره های آموزش رایانه در این روستا را دارند.

روستاها پایگاه امنیت شهرها هستند

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تند گویان بیرجند هم هدف از این اردوی جهادی را لمس کردن مشکلات روستا دانست و اظهار کرد: روستاها پایگاه و سنگر امنیت برای شهرها هستند.

سرگرد علی ابراهیمی مهاجرت را از جمله مشکلات مردم روستاییان بیرجند دانست و افزود: این مهاجرت‌ها در آینده مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.

وی با اشاره به خدمات ارائه‌شده به اهالی روستای القار بیان کرد: برگزاری کلاس‌های آموزشی ویژه کودکان و مشاوره حقوقی، ۶۰ مورد ویزیت رایگان و سه مورد ختنه رایگان نیز از خدمات این اردوی یک روزه است.

سرگرد ابراهیمی برگزاری یک دوره آموزشی اطفاء حریق را از دیگر برنامه‌های اردوی یک روزه دانست و افزود: در راستای اجرای این برنامه خطرات ناشی افراد روستا نسبت به حوادث غیرمترقبه آشنا شدند.

به گفته فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تند گویان بیرجند دو عدد کپسول آتش‌نشانی به حسینیه و مسجد روستا اهداء شد.

در این اردوی جهادی یک روزه ۲۰ نفر از نمایندگان ادارات شهرستان بیرجند از جمله کمیته امداد، پارک علم و فن آوری، سازمان اتوبوس‌رانی، شهرداری بیرجند، سازمان آتش‌نشانی، جهاد کشاورزی، اداره املاک بیرجند، بیمارستان تأمین اجتماعی و فرمانداری حضور پیدا کردند.