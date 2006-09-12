تيم پينگ پنگ جوانان ايران در رنكينگ جهاني هفت پله صعود كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، با توجه به درخشش پينگ پنگ بازان جوان ايران در مسابقات قهرماني آسيا در شهر كيتاكيوشو ژاپن، تيم ايران از رده چهل و هفتم به رده چهلم ارتقاء يافت.

درفهرست بهترين تيم هاي پينگ پنگ جهان، تيم هاي چين با 224 امتياز، ژاپن با 150 متياز، آلمان با 148 امتياز، چين تايپه با 146 امتياز، كره جنوبي با 144 امتياز و انگليس با 142 امتياز در رده هاي اول و تا ششم قرار دارند.

در فهرست بهترين پينگ پنگ بازان جوان جهان، امير چراغيان رنكينگ 287، نوشاد عاليمان پينگ پنگ باز منتخب آسيا رنكينگ 318 و سعيد مسعود رنكينگ 439 را در اختيار دارند.