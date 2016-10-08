بزرگترین درخت گردو هم ثبت ملی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه درخت سرو ابرکوه به عنوان کهنسال ترین درخت ایران ثبت ملی شد، در فهرست میراث طبیعی و ملی، کرفس کوهی از استان چهارمحال و بختیاری نیز در این فهرست ثبت شد حتی برای آن نیز حریمی را تعیین کردند اما این بار بزرگترین درخت گردوی ایران با قدمت ۵۵۰ سال درحالی در فهرست آثار طبیعی ملی به ثبت رسید که پیشتر درخت گردوی «کمان رستم» با ۱۳۰۰ سال قدمت در شهمیرزاد استان سمنان در فهرست آثار معنوی ایران ثبت شده بود که به نظر می رسد دفتر ثبت آثار تاریخی با ثبت چنین پرونده هایی و یا حتی بیشتر در حوزه ثبت میراث ناملموس، فعال تر از فهرست بناهای تاریخی و حریم آنها عمل می کند.

«فرهاد نظری» مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی در خبر روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی اعلام کرده است که درخت گردوی یارود الموت با اینکه از قدمت ۵۵۰ ساله برخوردار است اما بزرگترین درخت گردوی ایران محسوب می شود. الموت منطقه ای است با آب و هوای خوش که از نظر گردشگری و کشاورزی دارای اهمیت زیادی است. در حال حاضر نیز یکی از مهمترین وی‍ژگی این منطقه، وجود بزرگترین درخت گردوی ایران در یارود الموت است.

آنطور که نظری معتقد است، وجود این درختان میراث معنوی شهر محسوب می شود و به نوعی به جاذبه های گردشگری استان قزوین کمک می کنند.