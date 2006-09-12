شعر دفاع مقدس بايد آسيب شناسي شود

به گزارش مهر ، اين شاعر با بيان اين مطلب ، افزود: شعر دفاع مقدس در همان شرايط جنگ و هشت سال دفاع مقدس ، با احساس طبيعي شاعران همراه بود ولي پس از جنگ تلاش مي كنيم كه اين احساس را بازسازي كنيم ، به همين دليل شعر دفاع مقدس كمي افت پيدا كرده است .



وي با تاكيد بر اين نكته كه شعر دفاع مقدس نيازمند آسيب شناسي است ، افزود: پس از جنگ شرايط تغيير كرد و شعر دفاع مقدس رفته رفته به گلايه تبديل شد .



فيض ياد آور شد : مي توان در كنار برگزاري كنگره هاي شعر ، از تجربيات شاعران و صاحب نظران ديگر نقاط دنيا در زمينه جنگ نيز استفاده كرد .



اين شاعر و منتقد با بيان اين مطلب كه تحقيقات خوبي در مقوله طنز در ادبيات دفاع مقدس صورت گرفته است ، گفت : طنز ژانري است كه هميشه مخاطب بيشتري به دنبال داشته ، بنابراين لزوم تحقيقات و مطالعات بيشتري در اين زمينه احساس مي شود .



وي با بيان اين مطلب كه اقدامات بسياري براي شعر دفاع مقدس صورت گرفته است ، گفت : اين اقدامات كافي نيست ، چون هنوز نتيجه لازم را از اين برنامه هانگرفته ايم و بايد جلسات نقد و بررسي و آسيب شناسي شعر دفاع مقدس بيش ازاين برگزار شود ، تا شعر دفاع مقدس از آسيب ها حفظ شود .



وي همچنان گفت : شاعران به عنوان افرادي كه صاحب انديشه و نگاه ويژه اي هستند ، بايد علاوه بر سرودن شعر ، به نقد و بررسي ، مطالعه وتحقيق در اين زمينه بپردازند .

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