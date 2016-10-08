ساماندهی رشته های دانشگاهی با آمایش امکان پذیر نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، حمیدرضا طیبی با اشاره به آمایش آموزش عالی، گفت: آمایش آموزش عالی بر مبنای وضعیت فعلی کشور است، اما برای سامان دادن رشتههای دانشگاهی بر اساس امکانات، توانمندیها و نیازها کافی نیست.
وی افزود: آمایش آموزش عالی اصولی، آمایشی است که برمبنای وضعیت ایدهآل و استراتژی توسعه و پیشرفت کشور طراحی و اجرا شود.
رئیس جهاد دانشگاهی افزود: ابتدا باید استراتژی توسعه کشور مشخص شود تا بدانیم که نقطه ایدهآل در هر کدام از رشتهها چیست و برای مثال در صنعت نفت به کجا میخواهیم برسیم، در کانیهای فلزی و غیرفلزی نقطه هدف ما چیست، در پزشکی قرار است به چه سطوحی دست یابیم.
وی ادامه داد: وقتی که محورهای پیشرفت کشور مشخص شد، بر مبنای افق مورد نظر و در برنامهها باید مشخص کنیم که در هر زمینه به چه تعداد تکنیسین، کارشناس، کارشناس ارشد و دکتری نیازمندیم و اصولاً رشتهها را به چه نحو میخواهیم توسعه دهیم.
طیبی با بیان این که بر این اساس آمایش در هر رشته با جریان توسعه و پیشرفت کشور هماهنگ خواهد شد، گفت: این ایدهآلی است که نمیتوان انتظار داشت با آمایش فعلی که در وزارت علوم و وزارت بهداشت و بر مبنای وضعیت موجود کشور کلید خورده است، حاصل شود.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: البته آمایش فعلی نیز به عنوان کاری برای کوتاه مدت لازم است، اما اگر آمایش اصولی بر مبنای استراتژیهای کشور در مسیر پیشرفت اتفاق نیفتد، اقدامات کنونی هم نمیتواند به نتیجه و نقطه مطلوب برسد.
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