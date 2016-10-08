۲۰۰۰ نوجوان جهرمی در همایش «احلی من العسل» شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، همایش «احلی من العسل» همزمان با روز ششم محرم به یاد نوجوان کربلا حضرت قاسم(ع) و با حضور ۲ هزار نفر از دانشآموزان مقطع متوسطه پیش از ظهر امروز در مصلی جمعه جهرم برگزار شد.
این برنامه که با هدف آگاهی بخشی مکتباهل بیت(ع)، معرفی شخصیت و ویژگیهای اخلاقی حضرت قاسم(ع) برگزار شد، سیره و منش نوجوان کربلا برای دانشآموزان تبیین تا گامی در جهت تربیت دینی و اسلامی آنها برداشته شود.
دانشآموزان جهرمی همچنین در این همایش به سوگواری و عزاداری در رثای سیدوسالار شهیدان و یاران باوفایش پرداختند. برگزاری همایش «احلی من العسل» به همت اداره اوقاف و امور خیریه و همکاری آموزش و پرورش و بسیج دانشآموزی بوده است.
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