۲۰۰۰ نوجوان جهرمی در همایش «احلی من العسل» شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، همایش «احلی من العسل» همزمان با روز ششم محرم به یاد نوجوان کربلا حضرت قاسم(ع) و با حضور ۲ هزار نفر از دانش‌آموزان مقطع متوسطه پیش از ظهر امروز در مصلی جمعه جهرم برگزار شد.

این برنامه که با هدف آگاهی بخشی مکتب‌اهل بیت(ع)، معرفی شخصیت و ویژگی‌های اخلاقی حضرت قاسم(ع) برگزار شد، سیره و منش نوجوان کربلا برای دانش‌آموزان تبیین تا گامی در جهت تربیت دینی و اسلامی آنها برداشته شود.

دانش‌آموزان جهرمی همچنین در این همایش به سوگواری و عزاداری در رثای سیدوسالار شهیدان و یاران باوفایش پرداختند. برگزاری همایش «احلی من العسل» به همت اداره اوقاف و امور خیریه و همکاری آموزش و پرورش و بسیج دانش‌آموزی بوده است.