حمید رضا کرموند در حاشیه بازدید از طرح آبرسانی شهر پلدختر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای تکمیل طرح آبرسانی آب آشامیدنی شهر پلدختر مبلغ ۱۵ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی با بیان اینکه اوایل سال جاری بخشی از خط انتقال آب آشامیدنی شهر پلدختر بر اثر سیلاب دچار آسیب شد افزود: با برنامه ریزی های انجام شده حدود ۲۰ روز پیش عملیات اجرایی ترمیم این طرح آغاز شد به طوری که با اجرا و تکمیل پروژه جدید از این پس این خط انتقال آب دستخوش حوادث و سیلاب نمی شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان گفت: پروژه انتقال آب شهر پلدختر با ۳۶۰ متر طول و لوله های فولادی ۵۰۰ میلی متری در عمق پنج متری زیر بستر رودخانه کشکان اجرا می شود.

کرموند با بیان اینکه عملیات اجرایی طرح آبرسانی شهر پلدختر با وجود کمترین دبی آب آغاز شده تا هزینه آن به حداقل برسد گفت: تکمیل این پروژه آبان ماه سال جاری و تا قبل از شروع بارندگی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه پروژه آبرسانی آب آشامیدنی شهر معمولان نیز که آن هم شامل یک خط انتقال از چاه به خط انتقال اصلی آبرسانی و زیر بستر رودخانه اجرا شده طی چند روز گذشته تکمیل شده است گفت: با اجرا و تکمیل این دو پروژه آبرسانی سال آینده در دو شهر پلدختر و معمولان در رابطه با تامین آب آشامیدنی مشکلی نخواهیم داشت.