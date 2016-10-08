به گزارش خبرگزاری مهر، قوانین داوری بوکس که هر از چندگاهی با تغییراتی عمده همراه بوده همواره در تیررس منتقدان قرار داشته است. تصمیمات سلیقه ای و گاها عجیب برخی داوران و عدم توجه به اعتراض بسیاری از کشورها که عموما دارای کرسی بین المللی هم نبوده اند یکی از دغدغه های این رشته مافیایی بوده است.حالا فدراسیون جهانی هرچند به صورت نمایشی سعی در اصلاح برخی از قوانین خود دارد.

پس از نشست شورای داوری فدراسیون جهانی بوکس (آیبا) مقرر شد از این پس برای اعلام نتایج هر راند، نظر هر ۵ داور کنار اعمال شود.پیش از این تنها ۳ رای با انتخاب کامپیوتر مورد تایید قرار میگرفت.ضمن اینکه نحوه امتیاز دهی همچون گذشته ۱۰ امتیازی خواهد بود.

همچنین نحوه امتیازدهی دستی (کاغذی) دیگر مورد تایید فدراسیون جهانی بوکس (آیبا) نخواهد بود و تمام رقابت های رسمی می بایست از طریق سیستم داوری قضاوت شود. در کنار این موارد فدراسیون جهانی بوکس اعلام کرد که دیگر داور ۵ ستاره در دنیا وجود ندارد.

با این حساب انتظار می رود سایه مافیای قوی داوری بوکس اگرچه به صورت کامل برداشته نشود اما حداقل کمرنگ تر شود و سهم بسیاری از کشورهای دارای پتانسیل به علت داوری های یکطرفه تضییع نشود.