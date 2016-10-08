به گزارش خبرگزاری مهر، الهه احمدی نماینده کشورمان در رشته تفنگ ۱۰ متر بانوان با کسب امتیاز ۱۰۲ در مرحله فینال رقابتهای فینال فینالیست‌های جهان به مقام هفتمی بسنده کرد. وی که به عنوان مدافع قهرمانی و برای چهارمین دوره پیاپی در این رقابتها حضور پیدا کرده است در حالی هفتم شد که در المپیک ریو نیز در این ماده به عنوان ششم دست پیدا کرده بود.

مسابقات فینال فینالیست‌های جام جهانی از ۱۳ مهر در شهر بولونیا – ایتالیا در حال برگزاری است و در هر رشته ۱۲ ورزشکار از قهرمانان المپیک، قهرمان جام جهانی تیراندازی و قهرمان دوره گذشته حضور دارند که از طرف فدراسیون جهانی به این رقابتها دعوت شده اند.