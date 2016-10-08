آمران به معروف شرایط را برای خوارج اخلاقی و عرفی جامعه ناامن کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عصمت محمودی ظهر شنبه در نشست مشترک با حضور مدیران و دست اندرکاران دستگاه های فرهنگی و اجتماعی استان با اشاره به وضعیت زنان متکدی و عدم بازدارندگی قوانین برای بازگشت به زندگی سالم اظهارکرد: اعتیاد و عدول از مرزهای اخلاقی از جمله آسیب های مبتلابه این گروه از متکدیان است که به تکرار جرم اصرار می ورزند.

وی گفت: خوشبختانه تعداد این افراد معدود بوده و انشاءالله با همکاری اداره کل بهزیستی استان و شهرداری بیرجند زمینه جمع آوری و احتمالا اعزام آنان به مراکز بازپروری سایر استان ها فراهم خواهد شد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی همچنین جست و جوی راهکارهایی را برای کنترل رفتار مردان خیابانی مورد تاکید قرار داد و گفت: کنترل مردان خیابانی آسان تر از زنان خیابانی است زیرا زنی که آبرو و حیثیتش را به خیابان می آورد، چیزی برای از دست دادن ندارد اما اغلب مردان با حاشیه امنی که برایشان ایجاد شده نهایت سوء استفاده را می کنند و بعضا تنها از رسوا شدن واهمه دارند، که با این اهرم می توان رفتار آنها را کنترل کرد.

وی عنوان کرد: علاوه بر فقر، مشکلات روانی و تنوع طلبی مردان و زنان را به مفاسد اخلاقی و اجتماعی می کشاند.

وی گفت: امکان سنجی و ایجاد مراکز بازپروری زنان باید در دستور کار مسئولان این حوزه قرار گیرد.

محمودی به نقش کلیدی و موثر شهروندان در امربه معروف ونهی از منکر اشاره کرد و افزود: همچنین نقش نیروی انتظامی در ناامن کردن شرایط میدانی برای وقوع اینگونه مفاسد تاثیرگذار است.

وی از آمران به معروف و ناهیان از منکر خواست با حضور موثر در سطح خیابان های شهر، شرائط وقوع جرم و مفاسد اخلاقی را ناامن کنند.