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۱۷ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۴۳

رئیس اداره آبیاری رفسنجان:

۳۶ حلقه چاه فعال فاقد پروانه در رفسنجان وجود دارد

۳۶ حلقه چاه فعال فاقد پروانه در رفسنجان وجود دارد

رفسنجان - رئیس اداره آبیاری شهرستان رفسنجان گفت: ۳۶ حلقه چاه فاقد پروانه در شهرستان رفسنجان وجود دارد که سالانه ۱۳ میلیون‌ متر مکعب آب از آنها برداشت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی احمدی ظهر شنبه در شورای حفاظت از منابع آب شهرستان رفسنجان اظهار کرد: شورای حفاظت منابع آب وظیفه تعامل دستگاه‌ها برای حفاظت از منابع آب را برعهده دارد.

وی با اشاره به اینکه طرح تعادل‌بخشی و احیای دشت‌های بحرانی که رفسنجان جزء آنها است در دستور کار وزارت نیرو است، افزود: در همین زمینه شورای هماهنگی طرح احیاء و تعادل بخشی دشت‌های پایلوت را تشکیل داده ایم که یکی از دشت های پایلوت رفسنجان است.

وی بیان کرد: با توجه به شعار امسال که اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است، تأکید بر انسداد چاه‌های غیرمجاز است و مکلف شدیم ۴۰ حلقه چاه را مسدود کنیم.

رئیس اداره آبیاری رفسنجان گفت: با این وجود در این شهرستان ۳۶ حلقه چاه فاقد پروانه فعال و ۱۱۸ حلقه چاه فاقد پروانه بلااستفاده داریم.

احمدی ادامه داد: از ۳۶ حلقه چاه فاقد پروانه فعال، سالانه ۱۳ میلیون‌ مترمکعب آب برداشت می‌شود که هزار و ۷۸۵ هکتار اراضی را پوشش داده و درختانی از پنج تا ۴۰ ساله را آب‌دهی می‌کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به تک‌محصولی بودن شهرستان رفسنجان حساسیت بیشتر می‌شود و می‌طلبد منابع آب را حفظ کنیم تا بتوانیم اقتصاد شهرستان را حفظ کنیم.

کد مطلب 3790592

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