۳۶ حلقه چاه فعال فاقد پروانه در رفسنجان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی احمدی ظهر شنبه در شورای حفاظت از منابع آب شهرستان رفسنجان اظهار کرد: شورای حفاظت منابع آب وظیفه تعامل دستگاهها برای حفاظت از منابع آب را برعهده دارد.
وی با اشاره به اینکه طرح تعادلبخشی و احیای دشتهای بحرانی که رفسنجان جزء آنها است در دستور کار وزارت نیرو است، افزود: در همین زمینه شورای هماهنگی طرح احیاء و تعادل بخشی دشتهای پایلوت را تشکیل داده ایم که یکی از دشت های پایلوت رفسنجان است.
وی بیان کرد: با توجه به شعار امسال که اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است، تأکید بر انسداد چاههای غیرمجاز است و مکلف شدیم ۴۰ حلقه چاه را مسدود کنیم.
رئیس اداره آبیاری رفسنجان گفت: با این وجود در این شهرستان ۳۶ حلقه چاه فاقد پروانه فعال و ۱۱۸ حلقه چاه فاقد پروانه بلااستفاده داریم.
احمدی ادامه داد: از ۳۶ حلقه چاه فاقد پروانه فعال، سالانه ۱۳ میلیون مترمکعب آب برداشت میشود که هزار و ۷۸۵ هکتار اراضی را پوشش داده و درختانی از پنج تا ۴۰ ساله را آبدهی میکنند.
وی تصریح کرد: با توجه به تکمحصولی بودن شهرستان رفسنجان حساسیت بیشتر میشود و میطلبد منابع آب را حفظ کنیم تا بتوانیم اقتصاد شهرستان را حفظ کنیم.
نظر شما