سميعي نسب در گفتگو با خبرنگار مهر در قم به فعاليت 30 هزار واحد صنفي داراي پروانه و حدود پنج هزار واحد بدون پروانه در سطح استان قم اشاره كرد و افزود : بازرسان سازمان بازرگاني استان قم در سال گذشته 23 هزار و 858 واحد صنعتي، صنفي، سردخانه، عمده فروشي، خرده فروشي و خدماتي را بازديد كردند، درحالي كه در استان قم بالغ بر 35 هزار واحد توليدي، خدماتي، توزيعي و خدمات فني فعاليت مي كنند.
وي كمبود بازرسان در سازمان بازرگاني و فعال نشدن بازرسي 70 اتحاديه صنفي را عامل اصلي بازرسي نشدن همه واحدهاي صنفي در قم دانست و گفت : طبق قانون قرار بود 140 بازرس از 70 اتحاديه صنفي بحث نظارت بر واحدهاي صنفي زير مجموعه خود را برعهده گيرند اما متاسفانه فعاليت اين بازرسان بر اساس آنچه در قانون مورد تاكيد قرار گرفته اجرا نشده است.
سميعي نسب اظهار داشت : هم اكنون فقط 6 اكيپ دو نفره در سازمان بازرگاني كار بازرسي از واحدهاي صنفي در قم را به عهده دارند.
وي در ادامه به اولويتهاي نظارت بر واحدهاي صنفي اشاره كرد و افزود : بسياري از واحدهاي صنفي كه امكان سوء استفاده در فعاليت آنها كمتر به چشم ميخورد نظارت نميشوند.
معاون نظارت و بازرسي سازمان بازرگاني استان قم تصريح كرد : در حال حاضر رسيدگي به گزارشات و شكايات مردمي از بخش كالا و خدمات واحدهاي صنفي و نظارت بر كالاها و خدمات اولويت دار و مشمول طرح تنظيم بازار اولويتهاي نظارت بازرسان سازمان بازرگاني هستند.
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