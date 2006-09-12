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۲۱ شهریور ۱۳۸۵، ۱۱:۲۰

سيستم حمل و نقل معلولان در تمامي استانها فعال نيست

سيستم حمل و نقل معلولان در تمامي استانها فعال نيست

رئيس هيات مديره بهزيست كار گفت : توسط خودروهاي ون روزانه 300 سرويس به معلولان ساكن در شهر تهران بصورت رايگان ارائه مي شود كه اين سيستم بايد در تمامي استانها فعال شود .

محسن معمايي در گفتگو با خبرنگار مهر، به مشكلات سيستم حمل و نقل معلولان در كشور اشاره كرد و افزود : با توجه به اينكه اكثر معلولان براي رفت و آمد خود دچار مشكل هستند بنابراين بايد تعداد خودروهاي ون براي حمل و نقل اين افراد افزايش پيدا كند .

وي تصريح كرد : در حال حاضر تنها 70 دستگاه خودروي ون در سطح 8 استان كشور فعال است كه 35 دستگاه خودرو در تهران و مابقي درشيراز، كرج، تبريز، كرمانشاه، اهواز، قم و مشهد به معلولان خدمات ارائه مي دهند .

معمايي افزود : تمامي خدمات درماني، آموزشي، اشتغال، اورژانس و... كه توسط دستگاههاي ون به معلولان ارائه مي شود به صورت رايگان انجام مي شود و معلولان مي توانند با دريافت كد اشتراك و تماس با موسسه بهزيست كار از اين خدمات بهره مند شوند .

رئيس هيات مديره بهزيست كار تاكيد كرد : علاوه بر افزايش خدمات و توسعه سيستم حمل و نقل معلولان همچنين براي رفع مشكلات آنها بايد مسئولين نسبت به مناسب سازي اماكن و معابر شهري هرچه سريعتر اقدام كنند.

کد مطلب 379066

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