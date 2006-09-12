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۲۱ شهریور ۱۳۸۵، ۱۴:۳۴

صدراعظم آلمان :

گفتگوي ميان فرهنگها مي تواند در تسريع تحقق مبارزه با ترويسم موثر واقع شود

گفتگوي ميان فرهنگها مي تواند در تسريع تحقق مبارزه با ترويسم موثر واقع شود

صدراعظم آلمان در پنجمين سالگرد حادثه 11 سپتامبر با تاكيد بر لزوم تداوم مبارزه با تروريسم تصريح كرد : بي شك گفتگوي ميان فرهنگها مي تواند در تسريع تحقق مبارزه با ترويسم موثر واقع شود .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه دي ولت ، " آنجلا مركل " در ادامه سخنان خود در فرانكفورت به مناسبت پنجمين سالگرد حادثه تروريستي 11 سپتامبر اظهار داشت : تروريسم لطمه سنگيني بر پيكره حقوق بشر وارد مي كند كه به هيچ وجه قابل ترميم و اصلاح نيست .

صدراعظم آلمان همچنين خاطر نشان كرد : تروريسم در برخي موارد نياز به مبارزات سياسي دارد كه بايد در سطح جهاني و به طور مشترك صورت گيرد .

وي با بيان اين مطلب كه مبارزه با تروريسم به ابزار و تجهيزات خاص نياز دارد ، اظهار داشت : آلمان آماده است تا هرگونه ابزار لازم امنيتي را براي مبارزه با تروريسم به كار گرفته و در صورت نياز به ساير كشورها نيز كمك كند .

" مركل " با لزوم گفتگوي فرهنگها تاكيد كرد : بي شك گفتگوي ميان فرهنگها مي تواند در تسريع تحقق مبارزه با ترويسم موثر واقع شود .

از سوي ديگر " ولفگانگ شويبله " وزير كشور آلمان نيز در سخنان جداگانه اي به همين مناسبت گفت : اقدامات آمريكا در جهت مبارزه و برخورد با تروريسم تامل برانگيز بوده و همچنان جاي انتقاد دارد .

وي همچنين در گفتگو با راديو دولتي آلمان خاطر نشان كرد : آمريكا مي تواند با اتخاذ تدابير شديد در زمينه مبارزه با تروريسم مسير احياي حقوق بشر در سطح جهان را هموار كند ، اما تاكنون شاهد هيچ اقدامي در اين جهت نبوده ايم .

کد مطلب 379078

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