به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه دي ولت ، " آنجلا مركل " در ادامه سخنان خود در فرانكفورت به مناسبت پنجمين سالگرد حادثه تروريستي 11 سپتامبر اظهار داشت : تروريسم لطمه سنگيني بر پيكره حقوق بشر وارد مي كند كه به هيچ وجه قابل ترميم و اصلاح نيست .

صدراعظم آلمان همچنين خاطر نشان كرد : تروريسم در برخي موارد نياز به مبارزات سياسي دارد كه بايد در سطح جهاني و به طور مشترك صورت گيرد .

وي با بيان اين مطلب كه مبارزه با تروريسم به ابزار و تجهيزات خاص نياز دارد ، اظهار داشت : آلمان آماده است تا هرگونه ابزار لازم امنيتي را براي مبارزه با تروريسم به كار گرفته و در صورت نياز به ساير كشورها نيز كمك كند .

" مركل " با لزوم گفتگوي فرهنگها تاكيد كرد : بي شك گفتگوي ميان فرهنگها مي تواند در تسريع تحقق مبارزه با ترويسم موثر واقع شود .

از سوي ديگر " ولفگانگ شويبله " وزير كشور آلمان نيز در سخنان جداگانه اي به همين مناسبت گفت : اقدامات آمريكا در جهت مبارزه و برخورد با تروريسم تامل برانگيز بوده و همچنان جاي انتقاد دارد .

وي همچنين در گفتگو با راديو دولتي آلمان خاطر نشان كرد : آمريكا مي تواند با اتخاذ تدابير شديد در زمينه مبارزه با تروريسم مسير احياي حقوق بشر در سطح جهان را هموار كند ، اما تاكنون شاهد هيچ اقدامي در اين جهت نبوده ايم .