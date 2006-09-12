جشنواره اسماعيليه مصر ميزبان دو فيلم كوتاه ايراني است

به گزارش خبرگزاري مهر، روابط عمومي مركز گسترش سينماي مستند و تجربي اعلام كرد جشنواره فيلم هاي كوتاه و مستند اسماعيليه روزهاي 24 تا 31 شهريور برگزار مي شود و فيلم هاي كوتاه داستاني "كاغذ باد" به كارگرداني علي زماني عصمتي و انيميشن "زمزمه هستي" ساخته حسن زريابي به ترتيب در بخش هاي چشم انداز و مسابقه بين المللي آن به نمايش درمي آيند.



اين جشنواره هر سال در شهر اسماعيليه برگزار مي شود و بهترين جشنواره فيلم كوتاه و مستند مصر و از جشنواره هاي معتبر آفريقاست.

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