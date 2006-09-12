از 35 كار آفرين برتر استان قم تجليل شد

مجيد آوري فر در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: با توجه به اهميت كارآفرينان و نقش معرفي الگو‌هاي برتر به جامعه در نهادينه ساختن فرهنگ كارآفريني و ايجاد تحرك و اشتغال در سطح استان، سازمان كار و آموزش فني و حرفه‌اي استان قم با برگزاري دومين جشنواره كارآفرينان برتر، از 35 كارآفرين برتر استان تجليل كرد.

وي افزود: اين جشنواره در قالب گروه‌هاي كار‌آفرينان نوپا، كارآفرينان در حال رشد، كارآفرينان سازماني و سازمان‌هاي كارآفرين و در بخش‌هاي صنعت، كشاورزي، خدمات، تجارت، فن‌آوري اطلاعات و پزشكي برگزار گرديد.

در اين جشنواره محتاج استاندار قم طي سخناني با تأكيد بر وجود استعداد‌هاي كار‌آفرين در استان قم گفت: اين استعداد‌ها بايد به بخش‌هاي غير دولتي اعم از تعاوني و خصوصي واگذار شود تا شاهد رشد و شكوفايي آنها باشيم.

محتاج ضمن حمايت از كار‌آفرينان برتر استان، ايجاد خوشه‌هاي صنعتي را يكي از راه‌هاي توسعه بخش صنعت دانست و در ادامه تصريح كرد: رشد و شكوفايي كشور و استان قم در گرو توسعه و افزايش ميزان كارآفريني به ويژه حمايت فارغ‌التحصيلان دانشگاهي به ايجاد كار‌آفريني است.