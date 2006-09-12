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۲۱ شهریور ۱۳۸۵، ۱۲:۱۰

با برگزاري جشنواره كارآفرينان؛

از 35 كار آفرين برتر استان قم تجليل شد

با برگزاري دومين جشنواره كارآفرينان برتر در قم از 35 كارآفرين برتر استان تجليل به عمل آمد.

مجيد آوري فر در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: با توجه به اهميت كارآفرينان و نقش معرفي الگو‌هاي برتر به جامعه در نهادينه ساختن فرهنگ كارآفريني و ايجاد تحرك و اشتغال در سطح استان، سازمان كار و آموزش فني و حرفه‌اي استان قم با برگزاري دومين جشنواره كارآفرينان برتر، از 35 كارآفرين برتر استان تجليل كرد.

وي افزود: اين جشنواره در قالب گروه‌هاي كار‌آفرينان نوپا، كارآفرينان در حال رشد، كارآفرينان سازماني و سازمان‌هاي كارآفرين و در بخش‌هاي صنعت، كشاورزي، خدمات، تجارت، فن‌آوري اطلاعات و پزشكي برگزار گرديد.

در اين جشنواره محتاج استاندار قم طي سخناني با تأكيد بر وجود استعداد‌هاي كار‌آفرين در استان قم گفت: اين استعداد‌ها بايد به بخش‌هاي غير دولتي اعم از تعاوني و خصوصي واگذار شود تا شاهد رشد و شكوفايي آنها باشيم.

محتاج ضمن حمايت از كار‌آفرينان برتر استان، ايجاد خوشه‌هاي صنعتي را يكي از راه‌هاي توسعه بخش صنعت دانست و در ادامه تصريح كرد: رشد و شكوفايي كشور و استان قم در گرو توسعه و افزايش ميزان كارآفريني به ويژه حمايت فارغ‌التحصيلان دانشگاهي به ايجاد كار‌آفريني است.

کد مطلب 379089

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