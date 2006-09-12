ركوردگيري تيم ملي وزنه برداري انجام شد / حسين رضازاده به نشانه اعتراض در ركوردگيري شركت نكرد

به گزارش خبرگزاري مهر درآستانه اعزام تيم ملي وزنه برداري كشورمان به اردوي برون مرزي كلمبيا وهمچنين حضور در رقابت هاي جهاني دومنيكن، كادر فني تيم ملي وزنه برداري جهت تست ميزان آمادگي و رشد ملي پوشان اقدام به برگزاري آخرين مرحله ركوردگيري از اردونشينان كرد.
حسين رضازاده قهرمان دو دوره رقابتهاي المپيك در مراسم ركوردگيري حضور نداشت و غيبت او دراعتراض به عملكرد مسئولان سازمان تربيت بدني در خصوص پرداخت نكردن جايزه قهرماني سال 2005 جهان بود. پيش ازاين قرار بود از جانب سازمان تربيت بدني جهت قهرماني رضازاده در رقابت هاي جهاني سال 2006 جايزه اي به اين وزنه بردار تعلق گيرد كه تا به اين لحظه عملي نشده است.
نتايج ركوردگيري رقابت ها به اين شرح است:
سجاد بهروزي در دسته 62 كيلوگرم: يكضرب: 120 كيلوگرم دوضرب: 150 كيلوگرم مجموع: 270 كيلوگرم
رسول تقيان در دسته 77 كيلوگرم: يكضرب: 145 كيلوگرم دوضرب: 180 كيلوگرم مجموع: 325 كيلوگرم
محمد حسن برخواه در دسته 85 كيلوگرم: يكضرب: 150 كيلوگرم دوضرب: 195 كيلوگرم مجموع: 345 كيلوگرم
اميد نائيج در دسته 94 كيلوگرم: يكضرب: 160 كيلوگرم دوضرب: 200 كيلوگرم مجموع: 360 كيلوگرم
شاهين نصيري نيا در دسته 94 كيلوگرم: يكضرب: 170 كيلوگرم دوضرب: 215 كيلوگرم مجموع: 385 كيلوگرم
محسن داوودي در دسته 105 كيلوگرم: يكضرب: 175 كيلوگرم دوضرب: 205 كيلوگرم مجموع: 380 كيلوگرم .
رضا تيموري در دسته 105 كيلوگرم: يكضرب: 165 كيلوگرم دوضرب: ادامه نداد .
سعيد علي حسيني در دسته 105+ كيلوگرم: يكضرب: 185 كيلوگرم دوضرب: 220 كيلوگرم مجموع: 405 كيلوگرم .
خاطرنشان مي سازد علي دهقانيان هم در ركورد گيري روز گذشته حضور نداشت.
نظر شما