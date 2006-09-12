مسلمانان و سيكها پس از يازدهم سپتامبر بيشترين واكنش منفي را در آمريكا داشته اند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از منابع اينترنتي، اين تحقيق كه توسط دانشگاه هاروارد انجام شده نشان مي دهد كه شركت كنندگان سيك در اين تحقيق به ويژه آنها كه دستار برسر دارند بيش از سايرين با جرايم ناشي از انزجار رو به رو بوده اند.

از سوي ديگر مسلمانان پاكستاني تبار نيز توسط سياستهاي دولت و برنامه هايي كه پس از يازدهم سپتامبر اجرا شده بيشترين ضربه را متحمل شده اند.

در مقام مقايسه اين دوگروه، مي توان جامعه هندو را در نظر گرفت كه به طور گسترده اذعان داشتند اين حملات هيچ تأثيري بر آنها نداشته و با انزجار رو به رو نشده اند، 64 درصد سيكها و 41 درصد مسلمانان پاكستاني تبار از عكس العملهاي شديدي كه عليه آنها صورت مي گيرد رنج مي برند.

35 درصد مسلمانان پاكستاني تبار به علت خصومتهاي پس از يازدهم سپتامبر ترك ايالات متحده را بررسي مي كنند.

اين گزارش كه تحت عنوان " ما هم آمريكايي هستيم: مطالعه جامعه تأثيرات يازدهم سپتامبر بر جوامع آسياي جنوبي" روز گذشته در پنجمين سالگرد يازدهم سپتامبر منتشر شد تأكيد كرده است كه 83 درصد از سيكها به صورت مستقيم يا غير مستقيم جرايم ناشي از انزجار را تجربه كرده اند.

اين تحقيق از سوي برنامه تبعيض و امنيت ملي كه به عنوان زير مجموعه پروژه تكثرگرايي در دانشگاه هاروارد فعاليت مي كنند انجام شده است. پژوهشگران هاروارد طي 2 سال و از طريق مصاحبه به بررسي سوء رفتار نسبت به جوامع اقليت پرداخته اند.