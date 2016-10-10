ابراهیم جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مربیگری در سطوح پایه کشتی نوجوانان و جوانان از حساسیت بالایی برخوردار است، گفت: سازندگی و هدایت کشتی گیران سطوح پایه بسیار مهم و تاثیرگذار است، چراکه این نسل باید در آینده، همان افتخارآفرینان و قهرمانان ملی در جهان و المپیک باشند.

وی تصریح کرد: مربیان عرصه ملی در تمامی رده‌ها باید الگوی مناسبی برای کشتی‌گیران و شاگردان خود باشند و در این میان هیچ تفاوتی بین هم کشتی آزاد و فرنگی نیست. مربیان باید اخلاق‌مدار بوده و مراقب رفتار و حرکات خود باشند. آنها که نباید با کشتی‌گیران خود به قهوه خانه بروند و قلیان بکشند! این موضوع به هیچوجه از نظر اخلاقی و ورزشی، صحیح و پسندیده نیست.

دارنده چهار مدال طلای قهرمانی کشتی جهان افزود: علاوه بر اخلاق و منش پسندیده در فرایند انتخاب مربیان عرصه ملی، فاکتورهای دیگری همچون سازندگی و قهرمان پروری و همچنین کارنامه قابل قبول کاری هم مورد نظر شورای فنی است. مطمئنا اعضای کادر فنی تیمهای ملی با توجه به همین عوامل مدنظر قرار می گیرند و این مسئولیت به آنان سپرده می شود.

جوادی در خصوص تاخیر بوجود آمده در انتخاب سرمربی تیم کشتی آزاد جوانان نیز گفت: همچنان منتظر گزینه های مجید ترکان مدیر فنی تیمهای ملی پایه هستیم تا او نفرات خود را به شورای فنی معرفی کند.البته قرار است بعد از مشخص شدن گزینه‌های مورد نظر، تمامی نفرات به دقت در نشست شورای فنی بررسی شوند و در نهایت بهترین و لایق‌ترین فرد به عنوان سرمربی جوانان معرفی شود.

وی در پایان به حسن یزدانی و احتمال تغییر وزنش نیز اشاره کرد و گفت: یزدانی فعلا فرصت عرض اندام و تاخت و تاز در وزن ۷۴ کیلوگرم را دارد و به نظر من زود است که به وزن ۸۶ کیلوگرم برود. او فعلا می تواند به راحتی تا دو سال دیگر در وزن اصلی‌اش بماند و سپس به فکر تغییر وزن باشد.