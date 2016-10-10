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۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۵

مسیری درخشنده برای دوچرخه سواری

مسیری درخشنده برای دوچرخه سواری

در یکی از شهرهای کوچک لهستان برای جلب توجه مردم به استفاده از دوچرخه مسیری را طراحی کرده‌اند که در تمام مدت شب می‌درخشد.

مجله مهردانشمندان لهستانی با همکاری یکی از کمپانی‌های تکنولوژی در این کشور مسیر ۱۰۰ متری برای دوچرخه طراحی کرده‌اند که تمام شب می‌درخشد. این مسیر درخشان توسط نور خورشید شارژ می‌شود و این لامپ‌های کوچک ۱۰ ساعتی هم می‌توانند در خودشان شارژ را ذخیره کنند.

دانشمندان با این‌که می‌توانستند از رنگ‌های مختلف برای لامپ‌های به کار رفته در مسیر استفاده کنند، اما رنگ آبی را به دلیل درخشان بودن در شب ترجیح داده‌اند.

این راه درخشان تصویر زیبایی را در شب به وجود می‌آورد و به محلی برای حضور گردشگران بدل شده است. گردشگرانی که شب‌ها را برای دوچرخه سواری انتخاب می‌کنند.  

کد مطلب 3791193

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