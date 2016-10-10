مسیری درخشنده برای دوچرخه سواری

مجله مهر: دانشمندان لهستانی با همکاری یکی از کمپانی‌های تکنولوژی در این کشور مسیر ۱۰۰ متری برای دوچرخه طراحی کرده‌اند که تمام شب می‌درخشد. این مسیر درخشان توسط نور خورشید شارژ می‌شود و این لامپ‌های کوچک ۱۰ ساعتی هم می‌توانند در خودشان شارژ را ذخیره کنند.

دانشمندان با این‌که می‌توانستند از رنگ‌های مختلف برای لامپ‌های به کار رفته در مسیر استفاده کنند، اما رنگ آبی را به دلیل درخشان بودن در شب ترجیح داده‌اند.

این راه درخشان تصویر زیبایی را در شب به وجود می‌آورد و به محلی برای حضور گردشگران بدل شده است. گردشگرانی که شب‌ها را برای دوچرخه سواری انتخاب می‌کنند.