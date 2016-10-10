قیام امام حسین (ع) رجعت به اصل اسلام بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام روحالله حریزاوی، رئیس حوزه علمیه علوم اسلامی در برنامه «گفتوگوی سیاسی» با موضوع «روح حماسه و تکلیفگرایی حسین بن علی(ع) در صیانت از هویت گفتمان انقلاب اسلامی» گفت: نهضت حضرت سیدالشهداء(ع) یک فرآیند طبیعی داشت در عین اینکه ایشان معترض به وضعیت جامعه و انحرافات آن بودند. همچنین زمینهسازی در درون عراق میان جامعه اسلامی و شیعی وجود داشت و در حقیقت دعوت برای تشکیل حکومت از سوی مردم کوفه انجام شده بود.
وی با اشاره به ویژگیهای قیام امام حسین(ع) افزود: در واقع این فرایند دو قسمت داشت نخست حرکت سیدالشهداء(ع) و دیگری آمادگی مردم عراق برای پذیرش این قیام است و تاسیس حکومتی که در زمان حاکمیت امیرالمومنین(ع) سابقه تاسیس چنین حکومتی را داشتند. از طرفی ظلمهایی که وجود آمده بود را با زمان امیرالمومنین(ع) مقایسه میکردند. بنابراین قیام سیدالشهداء (ع)یک قیام متعارف و طبیعی بود.
رئیس حوزه علمیه علوم اسلامی ادامه داد: امام حسین (ع) تا زمانی که در روز عاشورا به شهادت رسیدند به قیام خود اشاره میکردند. اگر تاریخ را ورق بزنید، مشاهده میکنید شخصیتی مانند حربن ریاحی در آغاز مواجهه با سیدالشهداء (ع)میگوید از نامههای کوفیان خبر ندارم. وقتی امام اسامی را در روز عاشورا فرد به فرد میخواند، حر متوجه میشود و به امام میپیوندد.
حجتالاسلام حریزاوی درباره انحراف جامعه پس از چهار دهه بیان کرد: قیام امام حسین (ع) یک رجعت به اصل اسلام بود و دقیقا باید به این نکته توجه کنیم. آن روزی که پیامبر(ص) از دنیا رفت تا روزی که امام حسین (ع) به شهادت رسید، 38 سال از آغاز اسلام میگذشت. بنابراین یک انحراف میتواند در دهه چهارم خود آنقدر منحرف شود که مردم نام فردی را در اذان بخوانند و بعد از آن بروند و فرزند آن شخص را به راحتی از بین ببرند.
وی اظهار کرد: جالب اینکه مردم در روزهای نخست به امام حسین(ع) اقتدا میکنند و پشت سرش نماز می خوانند. این حاکی از این بود که امام را فردی مومن میدانستند اما در روز دهم حاضر می شوند که ایشان را به شهادت برسانند؛ یعنی تا این اندازه ممکن است که یک جامعه منحرف شود.
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