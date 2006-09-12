ايجاد يك پارك علم و فناوري در هر استان تا پايان برنامه چهارم توسعه / 14 مركز رشد و 5 پارك علم و فناوري در انتظار مجوز

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، دكتر " عليرضا جهانگيريان" صبح امروز در نشست مطبوعاتي كنفرانس منطقه اي انجمن بين المللي پارك هاي علمي و دهمين كنفرانس ساليانه انجمن آسيايي پارك هاي علمي و سومين همايش ملي پارك ها و مراكز رشد علم و فناوري كشور افزود: پارك ها و مراكز رشد علم و فناوري از دهه 70 ميلادي با هدف كمك به موسسات كوچك و متوسط كه بيشترين سهم را در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور ها دارند، ايجاد شده اند.

وي اظهار داشت: اين مراكز در اغلب كشورها ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي و اجتماعي كرده اند. به عنوان مثال در آمريكا بيش از 50 درصد اشتغال و 90 درصد اختراعات به وسيله اين مراكز صورت گرفته است.

قائم مقام فناوري وزارت علوم گفت: موسسات كوچك و زود بازده به دليل عدم سرمايه و تجريه كاري زياد در گذشته دوام كمي داشتند و همين امر باعث شد مراكز رشد در راستاي حمايت از اين موسسات و ايجاد رقابت اين موسسات با موسسات بزرگتر ايجاد شوند. مركز رشد مكاني است كه در آن موسسات نوپا تحت حمايت قرار مي گيرند تا به صورت يك شركت در آيند.

وي اظهار داشت: اكنون آمار مراكز رشد و پارك هاي علمي و تحقيقاتي در دنيا رو به افزايش است و در ايران نيز 13 پارك و 42 مركز رشد داراي مجوز از وزارت علوم فعاليت مي كنند.

جهانگيريان با بيان اينكه اغلب مراكز رشد پس از سال 1381در كشور راه اندازي شدند، افزود: مراكز رشد ايجاد شده در كشور ثمرات خوبي را به جاي گذارده اند و در حدود 700 تا 800 موسسه نوپا در اين مراكز به فعاليت مشغول هستند. همچنين اين مراكز براي 4 هزار نفر كه اغلب دانشجو در مقاطع مختلف تحصيلي هستند، ايجاد اشتغال كرده و بر اساس آمار تاكنون 70 اختراع نيز در اين مراكز به ثبت رسيده است.

وي در خصوص نحوه توزيع جغرافيايي مراكز رشد در كشور گفت: بر اساس طرح آمايش سرزمين و همگام با برنامه چهارم توسعه بايد در هر استان يك پارك علم و فناوري وجود داشته باشد. با توجه به اينكه در حال حاضر تنها 13 پارك داراي مجوز فعال هستند دستيابي به اين هدف در برنامه چهارم توسعه حمايت سازمان مديريت را مي طلبد.

وي با بيان اينكه وزارت علوم آمادگي لازم را براي اجراي اين طرح دارد، افزود: ايجاد پارك ها به حداقل 5 تا 20 هكتار زمين و اعتبارات عمراني و .. نياز دارد كه براي اين منظور حمايت سازمان مديريت جهت دستيابي به هدف برنامه چهارم توسعه ضروري است.

قائم مقام فناوري وزارت علوم اظهار داشت: در حال حاضر 14 مركز رشد و 5 پارك علم و فناوري درخواست مجوز از وزارت علوم دارند كه اين امر مطالعه و بررسي مي شود.