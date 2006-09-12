سانسور در همه كشورها وجود دارد / نبايد همه دشواري ها را به دولت منتسب كرد

مصطفي جمشيدي در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، ضمن بيان اين مطلب افزود : روند توليد هنري و نشر در ايران تنها متاثر از دولت نيست و بايد طرف ديگر ماجرا را هم كه همان تلاشگران و افراد خصوصي هستند در نظر گرفت. واقعيت امر اين است كه فضاي نشر كشور بيشتر مرتبط با تصميم گيري هاي عمدتا شخصي است و دولت در اين ميان همان كاري را انجام مي دهد كه در سال هاي گذشته و مطابق روال انجام مي داد.

نويسنده " شنيدن آوازهاي مغولي " ادامه داد : بخش خصوصي مشكلات خاص خودش را دارد و نمي توان همه دشواري ها و كاهلي ها را به دولت منتسب كرد. ضمن اين كه به هر حال سياسي كاري و رويكرد سياسي هم همواره بخشي از عملكرد فعالان اين عرصه را شامل شده است.

اين نويسنده تصريح كرد : شخصا اعتقاد دارم كه هنرمند بايد كار خودش را انجام دهد و اين نكته را هم نبايد فراموش كنيم هميشه در مقاطع سخت گيري و فضاهاي به اصطلاح بسته با توليد و انگيزه هاي دوچنداني مواجه بوده ايم.

جمشيدي وضعيت مميزي و اعمال نظارت بر كتاب را طبيعي و عادي توصيف كرد و افزود : بديهي است كه هر دولتي سياست و مشي خاص خودش را دارد و هنرمند بايد بدون اين مشخصه ها كار خودش را انجام دهد. البته دولت هم بايد با بودجه و توجهي بيشتر در جوايز و خريد كتاب و ... به مولف و ناشر كمك كند.

نويسنده رمان " سونات عدن " گفت : هشت سال قبل معمولا كتابي توقيف نمي شد و آن دوره را مي توان دوره رونق كتاب ناميد. امروز هم كه دوره فترت و كم كاري است قابل گذر است و نويسندگان نبايد به اين بهانه دست از كار بكشند.

وي به طرح واگذاري مميزي نشر به بنگاه هايي غير از ارشاد اشاره كرد و ادامه داد : بهتر است ناشران و اتحاديه هاي ذيربط راجع به اين طرح فكر و اعلام نظر كنند. آنچه مهم است اين كه با تعامل و همفكري است كه مي توان موانع را برداشت و به قوانين و راه حل هايي توافقي دست پيدا كرد.