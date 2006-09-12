۲۱ شهریور ۱۳۸۵، ۱۱:۵۷

مصطفي جمشيدي در گفتگو با مهر :

سانسور در همه كشورها وجود دارد / نبايد همه دشواري ها را به دولت منتسب كرد

سانسور به هر شكل و كم يا زياد در همه جوامع بسته به فرهنگ و رسوم آن ملت ها وجود دارد و بايد به آنچه قانون مقرر كرده احترام گذاشت؛ ضمن اين كه تجربه تاريخي نشان داده است كه در چنين ادواري توليد آثار خلاقه بيشتر از قبل مي شود.

مصطفي جمشيدي در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، ضمن بيان اين مطلب افزود : روند توليد هنري و نشر در ايران تنها متاثر از دولت نيست و بايد طرف ديگر ماجرا را هم كه همان تلاشگران و افراد خصوصي هستند در نظر گرفت. واقعيت امر اين است كه فضاي نشر كشور بيشتر مرتبط با تصميم گيري هاي عمدتا شخصي است و دولت در اين ميان همان كاري را انجام مي دهد كه در سال هاي گذشته و مطابق روال انجام مي داد.

نويسنده " شنيدن آوازهاي مغولي " ادامه داد : بخش خصوصي مشكلات خاص خودش را دارد و نمي توان همه دشواري ها و كاهلي ها را به دولت منتسب كرد. ضمن اين كه به هر حال سياسي كاري و رويكرد سياسي هم همواره بخشي از عملكرد فعالان اين عرصه را شامل شده است.

اين نويسنده تصريح كرد : شخصا اعتقاد دارم كه هنرمند بايد كار خودش را انجام دهد و اين نكته را هم نبايد فراموش كنيم هميشه در مقاطع سخت گيري و فضاهاي به اصطلاح بسته با توليد و انگيزه هاي دوچنداني مواجه بوده ايم.

جمشيدي وضعيت مميزي و اعمال نظارت بر كتاب را طبيعي و عادي توصيف كرد و افزود : بديهي است كه هر دولتي سياست و مشي خاص خودش را دارد و هنرمند بايد بدون اين مشخصه ها كار خودش را انجام دهد. البته دولت هم بايد با بودجه و توجهي بيشتر در جوايز و خريد كتاب و ... به مولف و ناشر كمك كند.

نويسنده رمان " سونات عدن " گفت : هشت سال قبل معمولا كتابي توقيف نمي شد و آن دوره را مي توان دوره رونق كتاب ناميد. امروز هم كه دوره فترت و كم كاري است قابل گذر است و نويسندگان نبايد به اين بهانه دست از كار بكشند.

وي به طرح واگذاري مميزي نشر به بنگاه هايي غير از ارشاد اشاره كرد و ادامه داد : بهتر است ناشران و اتحاديه هاي ذيربط راجع به اين طرح فكر و اعلام نظر كنند. آنچه مهم است اين كه با تعامل و همفكري است كه مي توان موانع را برداشت و به قوانين و راه حل هايي توافقي دست پيدا كرد.  

