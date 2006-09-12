عليرضا احمدي درگفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر درباره اجلاس اوپك گازي كه به زودي برگزار مي شود گفت: با توجه به اينكه درحال حاضر قيمت هر ميليون متر مكعب بي تي يو گاز در مقايسه با نفت ازقيمت بالايي برخوردار است درنتيجه تشكيل اين سازمان اوپك گازي نقش بسيار مهمي را در تصميم گيري ها درباره توليد، صادرات و قيمت گذاري اين محصول استراتژيك خواهد داشت.

وي افزود: قيمت هر فوت مكعب گاز طبيعي در ميان كشورهاي مصرف كننده گاز در سال 2004 نسبت به سال قبل از آن معادل 28 درصد و در سال 2005 نسبت به سال قبل از آن معادل 39 درصد بوده است كه اين امر نشان ازاهميت اين ماده در بازار انرژي دارد.

به گفته وي، روسيه يكي از حاميان تشكيل اوپك گازي بوده است. اين كشور حدود يك چهارم گاز مصرفي 25 عضو اتحاديه اروپا را تامين مي‌كند و به دنبال اختلافات خود با اتحاديه اروپا مبني بر افزايش قيمت، كشورهاي مصرف كننده بزرگ را تهديد كرد چنانچه اتحاديه اروپا منافع روسيه را تامين نكند سازماني متشكل از كشورهاي صادر كننده و توليد كننده گاز را تشكيل خواهد داد كه تصميماتش از اوپك نفتي نيز تاثيربيشتري خواهد داشت.

وي تاكيد كرد: از سويي ديگر، تشكيل اين سازمان براي كشورهاي مصرف كننده نفت آنچنان كه بايد و شايد مطلوب نيست زيرا با پيوستن كشورهاي روسيه، ايران،قطر، عربستان، امارات، الجزاير، نيجريه و ونزوئلا به اين سازمان 70 درصد از ذخايرگازي جهان تحت اختيار اين سازمان قرار مي گيرد و بدين ترتيب 70 درصد ازگاز قابل عرضه به دنيا تحت تصميمات واحد اين سازمان همانند نفت قرار مي گيرد.

وي درباره نقش ايران در اين سازمان گفت: به دنبال ادعاهاي تازه شركت گاز پروم مبني بر افزايش قيمت گاز و تلاش اتحاديه اروپا براي تنوع بخشيدن به منابع تامين كننده انرژي خود، ايران به يكي از برجسته ترين كشورها براي تامين گاز كشورهاي اروپايي تبديل شد به گونه اي كه ايران به عنوان دومين دارنده منابع گازي جهان امروز نقش برجسته اي را در تامين گاز دنيا به صورت هاي مختلف دارد.

به گفته اين كارشناس بازار نفت، از آنجا كه عمر گاز در مقايسه با نفت بسيار كم است در نتيجه بر خلاف اوپك نفتي كه بر ميزان توليد كنوني نفت كشورها تاكيد بسيار دارد داشتن ميزان ذخاير گازي و توليد بر ضريب نفوذ كشورها در تصميم گيرها مي افزايد.

وي تاكيد كرد: درنتيجه مي توان گفت با توجه به برنامه هاي ايران براي صادرات گاز دنيا نمي تواند نسبت به تصميمات ايران درباره گاز بي توجه باشد.