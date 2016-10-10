به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم های سینمایی، تلویزیونی و انیمیشن «مختارنامه»، «روز عزیز»، «رقص روی یخ»، «گهواره خالی»، «شب دهم»، «صدای زندگی»، «پس از آن روز»، «به کبودی یاس»، «بچه های خانواده من»، «مسافر فردا»، «زندگیم بدون من»، «معصومیت از دست رفته»، «من و زیبا»، «حبیب»، «شیار ۱۴۳»، «قتل در سن ملو»، «مهتاب روی سکو»، «عصر روز دهم»، «اسب»، «عاشورائیان»، «توکل»، «طاهر و نویسنده»، «دور دست»، «به خاطر هانیه»، «زمین بازی»، «تپش قلب»، «دست های خالی» «میهمان داریم»، «دور افتاده»، «استاد و فرمانده»، «خورشید نینوا»، «ووک»، «فیل کوچولو آبی»، «خوشبختی برای ما»، «من هنوز آلیس هستم»، «مهاجر»، «یخ»، «بدون ذره ای تردید»، «راه»، «شاهد»، «افق»، «نامه های اریوجیما»، «خبرنگار»، «به رنگ حضور»، «من بچه هامو می خوام» و «قانون و اخلاق» در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی و همچنین پایان هفته ۲۰، ۲۱، ۲۲ و ۲۳ مهر ماه از شبکه‌های سیما روی آنتن می رود.

شبکه یک

«مختارنامه- مهمان کشی»

فیلم تلویزیونی «مختارنامه - مهمان کشی» به کارگردانی داوود میرباقری، سه شنبه ۲۰ مهر ‌ماه ساعت ۹:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم با بازی فریبرز عرب نیا، امین زندگانی، نسرین مقانلو و رضا رویگری آمده است: پس از اینکه یزید به خلافت مسلمین می رسد بزرگان کوفه که با او مخالف هستند تصمیم به اعتراض می گیرند. همزمان حسین بن علی هم با یزید بیعت نمی کند. بزرگان کوفه به او نامه نوشته و از او می خواهند تا به کوفه برود و...

«مختارنامه - راز عاشقی»

«مختارنامه- راز عاشقی» سه شنبه ۲۰ مهر ‌ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: ابن زیاد همه کسانی را که به مسلم بن عقیل در خانه هایشان پناه داده اند به زندان می اندازد. یاران و دوستداران حسین (ع) از جمله میثم تمار که نمی توانند در مقابل این حرکات او ساکت بمانند بر سر منبر رفته و پرده از خباثت‌های او برمی دارند و...

«مختارنامه - کودکان آب»

«مختارنامه- کودکان آب» سه شنبه ۲۰ مهر ‌ماه ساعت ۲۲:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: مختار قصد دارد تا قیامش را علنی کند. او نیاز به حمایت قبایل اطراف کوفه دارد. یکی از این قبایل قبیله نخعی است که ابراهیم نخعی پسر مالک اشتر زعیم آن است. او که در نینوا در کنار دوست و یار کودکی و نوجوانی اش حضرت عباس نبوده است خود را به شیعیان بدهکار می داند. او با جوانان نخعی به مختار می پیوندد و...

«روز عزیز»

فیلم «روز عزیز» به کارگردانی محسن توکلی، چهارشنبه ۲۱ مهر ‌ماه ساعت ۹:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی مینا جعفر زاده، افشین نخعی، محمد اعلایی و فرهاد بشارتی آمده است: ملوک همسر پیر و رنجور حاج قربان است که سال‌های سال در خانه اش از هیات عزاداران امام حسین (ع) در ظهر عاشورا پذیرایی می کرد. پس از فوت حاج قربان که قیمه ظهر عاشورا را می پخت هر یک از فرزندانش مشکلات زندگی را بهانه کرده و دیگر مراسم نذری را برگزار نمی کردند. ۶ سال بعد ملوک به بیماری سرطان کبد مبتلا شده و پزشکان او را جواب می کنند. نوه اش محمد هادی که می داند این آخرین عاشورایی است که مادربزرگش می بیند با تلاش فراوان دایی ها و خاله هایش را دور هم جمع می کند و از هیات محل دعوت می کند تا ظهر عاشورا به منزل حاج قربان بیایند. تهیه غذای هیات کار آسانی نیست و...

«مختارنامه ـ راه عاشقی»

«مختارنامه- راه عاشقی» چهارشنبه ۲۱ مهر ‌ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: مختار ثقفی با وساطت شوهر خواهرش عمربن سعد از زندان ابن زیاد خلاص می شود. او راهی مکه می شود تا با عبدالله بن زبیر که علیه یزید است و در مکه خود را خلیفه مسلمین اعلام کرده وارد مذاکره شود و سپاهی برای مقابله با یزید تدارک ببیند...

«مختارنامه- کعبه در آتش»

«مختارنامه- کعبه در آتش» چهارشنبه ۲۱ مهر ‌ماه ساعت ۲۲:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: مختار به مکه آمده و با عبدالله بن زبیر بیعت می کند. او می گوید که قصد دارد علیه یزید قیام کرده و حکومت عراق عرب را در دست بگیرد. عبدالله بن زبیر که قصد دارد خلیفه مسلمین شود این موضوع را می پذیرد. آنها در تهیه و تدارک سپاه هستند که خبر می رسد سپاه شام به مکه نزدیک شده است.

«رقص روی یخ»

فیلم تلویزیونی «رقص روی یخ» به کارگردانی مجید اسماعیلی، جمعه ۲۳ مهر ‌ماه ساعت ۹:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم با بازی سیروس همتی، یوسف خداپرست، علیرضا استادی و بهار کاتوزی آمده است: رحمان جوانی شهرستانی است که با چند کارگر دیگر در یک کارگاه یخ سازی در حومه تهران کار می کند. پدر رحمان بیمار است و او درصدد مهیا کردن پول و گرفتن دستمزد عقب افتاده اش جهت عمل وی است و...

«مختارنامه- نهضت توابین»

«مختارنامه- نهضت توابین» جمعه ۲۳ مهر ‌ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: مختار در مکه است که خبر می رسد یزید مرده است. پس از مرگ یزید، کوفه شلوغ شده و مسلمانانی که با امویان مخالف بودند دست به قیام می زنند. قیام آنها که به نهضت توابین معروف است توسط سپاه شام خاموش می شود و...

شبکه دو سیما

«گهواره خالی»

فیلم تلویزیونی «گهواره خالی» به‌ کارگردانی شهرزاد سالمی، سه شنبه ۲۰ مهر ماه ساعت ‌۸ صبح از شبکه دو سیما پخش می شود.

خلاصه فیلم با نقش آفرینی مریم کاویانی، حسن اسدی، حسین سالمی و امیرعباس سالمی درباره دو برادر به نام های حسین و امیرعباس است که تلاش دارند تا با کمک دوستانشان در محله، به مادر یک شهید برای برگزاری هیئت عزاداری امام حسین (ع) کمک کنند.

«شب دهم»

فیلم تلویزیونی «شب دهم» به کارگردانی جمال شورجه، سه شنبه ۲۰ مهر ماه ساعت ۲۳ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی جهانبخش سلطانی، ولی الله شیراندامی و ملیحه نیکجومند آمده است: عزیز سحرخیز، در شب دهم ماه محرم پس از درگیری خیابانی عزاداران با مأموران ارتش، که برای حمایت از چند آمریکایی مست به خیابان آمده اند، از مهلکه می گریزد و همسرش را تنها رها می کند و...

«صدای زندگی»

فیلم تلویزیونی «صدای زندگی» به‌ کارگردانی عبدالله باکیده، چهارشنبه ۲۱ مهر ماه ساعت ۲۳ از شبکه دو سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: نادر شکوری مالک یک کارخانه تشتک سازی است که در حال سفر به اروپا برای عقد قرارداد با یک شرکت خارجی برای خریدِ دستگاه های جدید است. منصور رستمی شریک نادر که انسانی نااهل است برعکس نادر علاقه ای به ادامه کار و وجود کارخانه نشان نمی دهد و ...

ابوالفضل پورعرب، عنایت الله بخشی، مهدی امینی خواه و پرستو صالحی در فیلم تلویزیونی «صدای زندگی» ایفای نقش کرده اند.

«پس از آن روز»

فیلم تلویزیونی «پس از آن روز» به کارگردانی مجتبی یاسینی، پنجشنبه۲۲ مهر ماه ساعت ۸ از شبکه دو سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم با نقش آفرینی جلیل فرجاد، محسن زهتاب، کاظم آفرندنیا، هرمز سیرتی و حسن کاخی آمده است: بعد از واقعه عاشورا یکی از یاران امام از اینکه اهل کوفه با امام حسین (ع) هم پیمان نشده پشیمان است اما برای اینکه گرفتار خشم ابن‌زیاد نشود از کوفه فرار می‌کند. چگونگی فرار و دستگیری او در داستان دنبال می‌شود. ‌

«به کبودی یاس»

فیلم تلویزیونی «به کبودی یاس» به کارگردانی جواد اردکانی، پنجشنبه ۲۲ مهر ماه ساعت ۲۳ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

داستان فیلم با بازی محمد تقی نژاد، علی بکانیان و حسن چودن در مورد زندگی شهید برونسی یکی از فرماندهان بزرگ دفاع مقدس است.

«بچه های خانواده من»

فیلم سینمایی «بچه های خانواده من» به کارگردانی جو بایر، جمعه ۲۳ مهر ماه ساعت ۸ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان آمده است: کاسپار پسر بچه ای است که در سنین کودکی از خانواده خود جدا شده و برای کار به مزرعه ای فرستاده می شود.

«مسافر فردا»

فیلم سینمایی «مسافر فردا»، جمعه ۲۳ مهر ماه ساعت۱۵:۳۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

در این فیلم با نقش آفرینی جری فیلیپس، موزتا واندر و لانی کولُن خواهیم دید: جانی نوجوان ۱۰ ساله ای است که به بیماری سرطان خون دچار است و زمان زیادی به زنده ماندنش نمانده است.

«زندگی بدون من»

فیلم سینمایی «زندگی بدون من» به کارگردانی ایزابِل کواکسِت، جمعه ۲۳ مهر ماه ساعت ۲۳ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم با بازی سارا پلی و آماندا پلامِر آمده است: آن زن جوانی است که در سن ۲۳ سالگی با شوهر و دو دخترش در خانه کوچکی به زندگی مشغول است. زندگی آن و همسرش به سختی می گذرد و او شب‌ها به عنوان نظافتچی یک مرکز آموزشی مشغول خدمت است و...

شبکه سه سیما

«معصومیت از دست رفته»

فیلم تلویزیونی «معصومیت از دست رفته» به کارگردانی داود میرباقری، سه شنبه ۲۰ مهر ماه ساعت ۸ از شبکه سه سیما پخش می شود.

داستان فیلم با نقش آفرینی فریبا کوثری، سارا خوئینی ها و امین تارخ درباره سال ۶۱ هجری است. شوذب خزانه دار کوفه خسته از ناکامی خود در ازدواج با حمیرا دختر فتنه گیر قبیلة بنی قریظه از عشق ماریای نصرانی به خود مطلع می شود.

قسمت دوم «معصومیت از دست رفته» چهارشنبه ۲۱ مهر ماه ساعت ۸ از شبکه سه سیما پخش می شود.

«من و زیبا»

فیلم سینمایی «من و زیبا» به کارگردانی فریدون حسن پور، چهارشنبه ۲۱ مهر ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می شود.

در این فیلم خواهیم دید: شبی سرد و بارانی، پیش از آنکه موسی که مردی عرق خور و خوش گذران است به خانه برسد، همسرش راحله بر اثر درد زایمان جان می سپارد. موسی در تمام عمر فکر می کند که باعث مرگ راحله شده است. او تمام وجود و عشق خود را پای جعفر، تنها یادگار راحله می ریزد و...

پرویز پرستویی، شهاب حسینی و دریا آشوری در فیلم سینمایی «من و زیبا» ایفای نقش کرده اند.

«حبیب»

فیلم سینمایی «حبیب» به کارگردانی داریوش یاری، پنجشنبه ۲۲ مهر ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می شود.

داستان با نقش آفرینی آشا محرابی و حمید فرخ نژاد درباره جوان فقیری به نام حبیب است که برای رسیدن به ثروت بیشتر به کار قاچاق روی می آورد.

«شیار ۱۴۳»

فیلم سینمایی «شیار ۱۴۳» به کارگردانی نرگس آبیار، پنجشنبه ۲۲ مهر ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می شود.

در این فیلم خواهیم دید: الفت که همسرش را در جوانی از دست می دهد با سختی دو فرزندش یونس و فردوس را بزرگ می کند. فردوس برای مادرش نامه ای می نویسد که قصد رفتن به جبهه را دارد و صبح زود خانه را ترک می کند. چند ماه بعد از آموزشی برای مرخصی به خانه باز می گردد و سعی می کند تا رضایت مادر را برای رفتن به جبهه جلب کند و...

مریلا زارعی، مهران احمدی و جواد عزتی در فیلم سینمایی «شیار ۱۴۳» ایفای نقش کرده اند.

«قتل در سن ملو»

فیلم سینمایی «قتل در سن ملو» به کارگردانی لیونل بایلیوو، پنجشنبه ۲۲ مهر ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم با نقش آفرینی برونو سولو و لوییز مونوت آمده است: در سال ۱۹۹۷ عده ای جوینده گنج در تلاش هستند تا گنجی را که در زیرمین یکی از مکان‌های تاریخی و پربازدید وجود دارد بربایند.

«مهتاب روی سکو»

فیلم تلویزیونی «مهتاب روی سکو» به کارگردانی فیما امامی، جمعه ۲۳ مهر ماه ساعت ۱۰ از شبکه سه سیما پخش می شود.

فیلم با نقش آفرینی حسین محجوب، مرضیه خوش تراش، امیر رضا دلاوری و علی اسکندری داستان زندگی فردی را روایت می‌کند که بر خلاف اعتقاداتش در حادثه‌ای دچار تناقض فکری می‌شود و...

«عصر روز دهم»

فیلم سینمایی «عصر روز دهم» به کارگردانی مجتبی راعی، جمعه ۲۳ مهر ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم با نقش آفرینی هانیه توسلی و احمد مهران فر آمده است: دکتر مریم شیرازی با گروهی از پزشکان هلال احمر برای کمک به مردم عراق عازم این کشور می شود و تصمیم به جستجو برای یافتن خواهر گمشده اش می گیرد که...

شبکه چهار سیما

«اسب»

فیلم سینمایی «اسب» به کارگردانی بابک محمدی، پنجشنبه ۲۲ مهر ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه پنج سیما پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی افسر اسدی، رضا کیانیان و بابک حمیدیان خواهیم دید: یک اسب تعزیه خوانی به علت اینکه پیر شده است توسط دلالی خریداری شده تا به شخصی که اسب های پیر را می کشد تا به خوراک سگ هایش برساند، بفروشد و...

شبکه پنج سیما

«عاشورائیان»

انیمیشن سینمایی «عاشورائیان» به کارگردانی ناهید صمدی امین، سه شنبه ۲۰ مهر ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه پنج سیما پخش می‌شود.

این انیمیشن به سفر مسلم بن عقیل، سفیر امام حسین (ع) به کوفه می پردازد.

«توکل»

فیلم تلویزیونی «توکل» به کارگردانی داریوش بابائیان، سه شنبه ۲۰ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم با نقش آفرینی مریم سلطانی، محمد عمرانی، سید رضا حسینی، مهدی امینی خواه و بهروز خوش فطرت آمده است که: فردی هر ساله در روز تاسوعا نذر دارد. اما به دلیل مشکلاتی که در طول داستان به وجود می آید، با پس اندازی که برای این امر در نظر گرفته، گره از کار ۷ نفر باز می کند و...

«طاهر و نویسنده»

انیمشین «طاهر و نویسنده» به کارگردانی کامیار خسروی، چهارشنبه ۲۱ مهر ماه ساعت ۹ از شبکه پنج پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است که: طاهر پسربچه ای است که با بچه های شیطان کوچه تیله بازی می کند و سر برد و باخت با هم دعوایشان می شود و طاهر فرار کرده و پشت دیواری مخفی می شود و...

«دور دست»

فیلم تلویزیونی «دور دست» به کارگردانی پوریا آذربایجانی، چهارشنبه ۲۱ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج پخش می شود.

در این فیلم با بازی یوسف خداپرست، محمد بسیم، حسین عابدینی، مهدی جعفری و حسین سلیمانی خواهیم دید: شاه علی، جوان ۳۰ ساله‌ای است که از یکی از روستاهای تبریز با پدرش به تهران آمده؛ دکترها به شاه علی گفته‌اند که پدرش زیاد زنده نمی‌ماند و او برای برآورده کردن آرزوی پدر (رفتن به کربلا) و تأمین خرج سفر پدر، تلاش می‌کند کاری پیدا کند که...

«به خاطر هانیه»

فیلم سینمایی «به خاطر هانیه» به کارگردانی کیومرث پوراحمد، پنجشنبه ۲۲ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج سیما پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: ناخدا علو با ۱۴ مرد دیگر برای صید به دریا می روند ولی همه به جز ناخدا صید دریا می شوند و مردم ناخدا را مسبب مرگ عزیزانشان می دانند و...

مهوش افشارپناه، رحیم هودی، علی قربانی، مهدی فقیه، آمنه بارانی، اکبر دهقان و نرگس رفیعی در فیلم سینمایی «به خاطر هانیه» ایفای نقش کرده اند.

«زمین بازی»

فیلم تلویزیونی «زمین بازی» به کارگردانی مهدی شیخ طادی، جمعه ۲۳ مهر ماه ساعت ۹ از شبکه پنج پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم با نقش آفرینی علیرضا شیخ الاسلام، مهدی فقیه، بهشاد چنگیزی، شهنوش شهباز زاده آمده است که: یک پسر معلول با سه تن از دوستانش می خواهد هیات عزاداری بر پا کند که...

«تپش قلب»

فیلم سینمایی «تپش قلب» به کارگردانی یان جوگان، جمعه ۲۳ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی یونجین کیم، هائو ال پارک و دا های جیونگ خواهیم دید: مرد جوانی با وجود داشتن همسر بیکار است و مدام سعی می کند از مادرش که به تازگی ازدواج کرده پول بگیرد.

شبکه تماشا

«دست‌های خالی»

فیلم سینمایی «دست‌های خالی» به کارگردانی ابوالقاسم طالبی، سه شنبه ۲۰ مهر ماه ساعت ۲۰:۰۰ از شبکـه تماشا پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم با بازی خسرو شکیبایی و مریلا زارعی آمده است: حوریه که سالهاست از اسارت پدرش، به دست عراقی ها می گذرد، نسبت به خروج های بی موقع مادرش از منزل مشکوک است و این شک با تلفن‌های ناشناسی که به او می شود و در آنها از تصمیم مریم برای ارتباط با یک مرد دیگر صحبت می شود افزایش می یابد.

«میهمان داریم»

فیلم سینمایی «میهمان داریم» به کارگردانی محمد مهدی عسگرپور، چهارشنبه ۲۱ مهر ماه ساعت ۲۰:۰۰ از شبکـه تماشا پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: پدر و مادری که سه فرزندشان شهید شده‌ اند تصمیم می ‌گیرند تا تنها پسر جانباز خود را از آسایشگاه به خانه منتقل کنند. خبر آمدن یک میهمان گرانقدر، کارهای زمین مانده و دلشوره پذیرایی، دغدغه‌ های پیش روی آنهاست.

پرویز پرستویی، آهو خردمند، بهروز شعیبی، سهیلا گلستانی، معصومه قاسمی‌ پور و مهدی صادقی در فیلم سینمایی «میهمان داریم» هنرنمایی کرده اند.

«دور افتاده»

فیلم سینمایی «دور افتاده» به کارگردانی تامهنکس، پنجشنبه ۲۲ مهر ماه ساعت ۲۰:۰۰ از شبکـه تماشا پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم با بازی جکرپکی، رابرتز مکیس، استیو استارکی و تام هنکس آمده است: چاک نولاند تحلیل گر سیستم شرکت پستی فداکس است که به سرتاسر جهان سفر می‌کند و در پی حل مشکلات بهره‌وری در انبارهای این شرکت است.

«استاد و فرمانده»

فیلم سینمایی «استاد و فرمانده» به کارگردانی پیتروید، جمعه ۲۳ مهر ماه ساعت ۲۰:۰۰ از شبکـه تماشا پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی راسل کرو و پائول تبانی خواهیم دید: سال ۱۸۰۵ ناپلئون در حال پیشروی در اروپا است. او با استفاده از ناو جنگی پیشرفته قصد پیشروی به انگلستان را دارد و...

شبکه کودک

«خورشید نینوا»

انیمیشن سینمایی «خورشید نینوا» به کارگردانی علیرضا فرمانی، سه شنبه ۲۰ مهر ماه ساعت ۱۹:۳۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: پس از مرگ معاویه، پسرش یزید، جانشین او می شود و تلاش می کند تا به اجبار از امام حسین (ع) بیعت بگیرد. امام با او بیعت نمی کنند و برای حفظ حرمت خانۀ خدا، و به دنبال دعوت کوفیان از ایشان، از مکه به سوی کوفه حرکت می کنند که...

«خورشید نینوا»

قسمت دوم انیمیشن سینمایی «خورشید نینوا» به کارگردانی علیرضا فرمانی، چهارشنبه ۲۰ مهر ماه ساعت ۱۹:۳۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: در راه کوفه خبر شهادت مسلم بن عقیل، پسرعمو و فرستادۀ امام، به ایشان می‌رسد. سپاه حر راه را بر امام می بندند و ایشان راهی دیگر برمی گزینند که...

«ووک»

انیمیشن سینمایی «ووک» به کارگردانی آتیلا داراگای، پنجشنبه ۲۲ مهر ماه ساعت ۱۹:۳۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

داستان از این قرار است که: والدین یک بچه روباه به نام ووک توسط شکارچی کشته می شوند. عموی ووک او را نزد خود نگه داشته و بزرگ می کند.