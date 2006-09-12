مساجد بايد در عين سادگي قلبها را آماده حضور كنند

حجت الاسلام زين العابدين روحاني نيا رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اهميت غبارروبي مساجد، اظهار داشت: مساجد در اسلام بزرگترين نقش را در تقويت، تثبيت و توسعه زير ساختهاي فرهنگي و معارف عميق الهي داشته و دارند .

وي افزود: نگهبانان و حافظان دين مبين اسلام از اين مكان مقدس مانند دژي پولادين و استوار براي حفظ بقا، پايداري و استمرار دين بهره برده اند، اميد است در سايه نظام جمهوري اسلامي مساجد جامعه نقش آغازين خود را دريابند و محلي براي ترسيم استراتژيهاي بلند مدت و كلان اقتصادي، سياسي، عبادي و نظامي گشته و نقطه اتصالي براي تلاشهاي دنيوي و اخروي باشند .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان گلستان گفت: براي اينكه مسجد اين بنيان شريف كه باني نخست آن ذات اقدس ازلي است و معمار آفرينش وجود مقدس رسول مدني است به مركزي از فرماندهي حكومت اسلامي تبديل شود، مي بايست بيشتر مورد لطف و عنايت مسلمانان قرار گيرد.

حجت السلام روحاني نيا با اشاره به دهه بهداشت مساجد تصريح كرد: دهه بهداشت و نكوداشت مساجد زماني است كه به ماه خدا و ماه ضيافت الهي نزديك مي شويم و قرار است به غبارروبي دروني و روزه برويم و همچنين آوا و نواي جان دردمند و مهر سرشت رسولان و راهبران دين و عاملان و عارفان اهل يقين در هميشه تاريخ شكوه ساز دوري و مهجوري بشر از ساحت سرمدي و محضر خداوندي بوده است ماه شعبان هم ماه امامت است. ماهي كه آخرين منجي عالم بشريت هستي را به عارفان و ماه مبارك رمضان ماه خداوند پيوند دهد و آدمي در دوباره هستي جايگاه اشرفيت خود را باز يابد.

وي در ادامه اظهار داشت: نبايد فراموش كرد كه خداوند زيباست و زيبايي ها را دوست دارد. ماه رمضان ماه خداوند است و شعبان باب الرمضان، حال كه خداوند زيباست و زيبايي ها را دوست دارد شايسته است در زيبايي خانه او كوشا باشيم و نسبت به زيبا سازي آن نيز تلاش كنيم .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان گلستان در پايان يادآور شد: شوق قرار گرفتن در فرصت رمضان و ماه نزول قرآن و به ضيافت خدا رفتن چيزي نيست كه بتوان با بهداشت جسم و طهارت روح به حريم آن رسيد، از اين رو مسجد مهمترين و اصلي ترين و مقدس ترين مكاني است كه مي تواند جايگاه فيض رحماني باشد كه بايد از غبار و آلودگي زدوده شود. وقتي عظمت رمضان نعمات و فرصتهايش براي تخلق به مكارم اخلاقي و رابطه شعبان و رمضان و ماحصل تلاش آدمي مشخص و تعريف شود بي گمان مردم تلاش بيشتري مي كنند تا از اين گنجينه به قدر همت خود بهره گيرند .