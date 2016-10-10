تعطیلی دو روزه در برنامه پدیده‌/ حقیقی همچنان منتظر نظر مهاجری

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پدیده مشهد که این روزها خود را برای حضور مجدد در لیگ و بازی برابر گسترش فولاد تبریز آماده می‌کند تعطیلی دو روزه را در برنامه دارد.

پدیده ای ها در روزهای سه شنبه و چهارشنبه به دلیل عاشورا و تاسوعای حسینی تعطیل هستند و دور جدید تمرینات این تیم از روز پنجشنبه آغاز می‌شود. تمرینات این تیم تا روز شنبه در مشهد پیگیری می‌شود و کاروان پدیده پس از تمرین روز شنبه عازم تبریز خواهند شد.

همچنین بازیکنان مصدوم پدیده هم در تعطیلات به تمرینات گروهی بازگشته اند و مشکلی برای همراهی تیمشان در شروع مجدد لیگ ندارند.

اما رضا حقیقی هافبک پیشین تیم ملی فوتبال ایران و پرسپولیس همچنان با پدیده ای ها تمرین می‌کند و منتظر نظر کادر فنی این تیم است تا قراردادش را با سفید پوشان مشهدی امضا کند. مهاجری قرار است پیش از شروع مجدد لیگ نظر نهایی را در خصوص جذب وی بدهد.