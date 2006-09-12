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۲۱ شهریور ۱۳۸۵، ۱۴:۰۱

نمايشگاه صنايع دستي ايران در ساري برگزار مي شود

نمايشگاه سراسري صنايع دستي ايران با ارائه آثاري در 257 رشته، از 23 شهريور ماه به مدت 6 روز در ساري برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ساري، نمايشگاه سراسري صنايع دستي ايران با حضور هنرمندان و نمايندگان 30 استان كشور در 200 غرفه برگزار خواهد شد.

در اين نمايشگاه از طريق 200 غرفه آثار هنري و صنايع دستي هنرمندان سراسر كشور در 257 رشته صنايع دستي از جمله حصير بافي، مرواريد بافي، معرق، منبت، معرق ني، سفالگري و قلم زني در معرض ديد علاقمندان و بازديدكنندگان قرار مي گيرد .

علاوه بر غرفه هاي پيش بيني شده براي هر استان، در 10 غرفه نيز نمايش زنده (workshop) هنرهاي دستي اجرا مي شود.

همچنين 30 غرفه به طور اختصاصي براي صنايع دستي مازندران در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 379158

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