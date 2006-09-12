علي فتح الله زاده مديرعامل جديد استقلال / حكم جانشين قريب به يك امضا نياز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه اميدوار رضايي رئيس هيات مديره باشگاه استقلال و پرويز كاظمي وزير رفاه و رياست مجمع عمومي باشگاه استقلال نشستي را با هدف رفع مشكلات مديريتي اين باشگاه و انتخاب مديرعامل جديد برگزار كردند.

دراين جلسه رضايي همچنان بر مواضع هيات مديره دربرگزيدن علي فتح الله زاده به عنوان جانشين محمد حسين قريب مديرعامل مستعفي باشگاه استقلال تاكيد ورزيد و از رياست مجمع باشگاه خواست به راي قانوني مديران باشگاه احترام گذاشته و حكم ميريت را به نام وي صادركند.

كاظمي نيزبه خواسته هيات مديره باشگاه استقلال احترام گذاشته و براي حضور فرد مورد نظر آنها بر مسند مديريت اين باشگاه ابراز تمايل كرده است،البته هنوز حكم مدير عاملي فتح الله زاده به امضاء وي نرسيده است.

وزير رفاه كه دوشنبه شب تهران را به مقصد مكه مكرمه ترك كرده است دربازگشت از اين سفر در خصوص تعيين مديرعامل جديد باشگاه اقدامات نهايي را صورت خواهد داد. البته هيچ بعيد نيست پيش از پايان سفر وي حكم مديرعاملي فتح الله زاده امضاء شود.