به گزارش خبرگزاري مهر، ويژه برنامه "همراه با روزه داران" در ماه رمضان هر روز از ساعت 16:30 تا 18:30 به صورت زنده از صداي مركز خليج فارس پخش مي شود. اين برنامه به آداب و رسوم مردم هرمزگان در ماه رمضان مي پردازد. پخش گزارش هاي مردمي با موضوعات مختلف، مسابقه تلفني و ميان برنامه هاي نمايشي مذهبي از مهمترين آيتم هاي اين ويژه برنامه است.

اين شبكه ويژه سحر نيز برنامه اي با عنوان "بيداردلان" پخش مي كند. پخش مباحث كارشناسي در زمينه شرح دعاي ابوحمزه ثمالي و پخش ادعيه از آيتم هاي مختلف اين برنامه است. اين برنامه به مدت 120 دقيقه از ساعت سه صبح به صورت زنده از شبكه صداي خليج فارس پخش مي شود.

همچنين صدا و سيماي مركز خليج فارس آمادگي خود را براي همكاري با سازمان بهزيستي استان در اجراي طرح پيشگيري از تنبلي چشم اعلام كرد. اين مركز با پخش برنامه هايي چون محله بهداشتي، خانواده، سراب، صداي اميد و آينه درستي به اين طرح مي پردازد.