خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ دیانا محمود: عربستان سعودی اخیرا مرتکب جنایت بزرگی در شهر «صنعاء» یمن شده است. جنگنده های این رژیم روز شنبه هفته جاری با بمباران کردن یک مراسم عزا در شهر «صنعاء» بیش از ۹۰۰ شهروند یمنی را شهید و یا زخمی کردند. در همین ارتباط خبرنگار مهر گفتگویی را با «امین محمد حطیط» کارشناس مسائل سیاسی انجام داده است که مشروح آن از نظر می گذرد؛

«امین محمد حطیط» نویسنده و کارشناس سیاسی در گفتگو با مهر با اشاره به جنایت اخیر سعودیها در صنعاء، گفت: این جنایت، پس از آنچه که در «قانا» اتفاق افتاد، بزرگترین جنایت در خاورمیانه محسوب می شود. اسرائیل و عربستان در وحشی گری با یکدیگر برابری می کنند، اما تعداد افرادی که به دنبال حملات سعودیها قربانی شدند بیشتر از کسانی هستند که توسط صهیونیستها جان باخته اند. بدون شک این یک جنایت جنگی است. عربستان سعودی باید به عنوان جنایتکار جنگی در محاکم بین المللی محاکمه شود.

این تحلیلگر سیاسی همچنین افزود: عربستان سعودی در حمله به مجلس عزا در صنعاء دو هدف را دنبال کرد؛ اول اینکه خواست با این حمله انتقام شکست یک سال و نیم گذشته خود از یمنی‌ها را بگیرد. پر واضح است که سعودیها طی یک سال و نیم گذشته نتوانستند اهداف خود در یمن را محقق سازند و میلیاردها دلار برای این هدف خود هزینه کرده بودند که همه این مبلغ از دست رفت. هدف دوم رژیم سعودی از این حمله ایجاد رعب و وحشت در صفوف مردم یمن بود. ریاض با این اقدام تلاش کرد تا اینگونه القاء کند که هیچکس در یمن از حملات هوایی جنگنده های سعودی در امان نیست.

حطیط ضمن «قاطعانه» توصیف کردن پاسخ یمنی ها به حمله وحشیانه رژیم سعودی، گفت: ارتش و کمیته های مردمی یمن بجای عقب نشینی و تسلیم شدن، ۲۵ نظامی سعودی را در خاک این کشور به هلاکت رساندند.

وی در خصوص تصمیم آمریکا برای تجدیدنظر در حمایت از ائتلاف سعودی علیه یمن، اظهار داشت: آمریکا با هدف فریب افکار عمومی چنین موضعی را اتخاذ کرده است؛ این موضع شرم آور است. تصمیم آمریکا برای تجدیدنظر در حمایت از ائتلاف سعودی علیه یمن با هدف فریب افکار عمومی اتخاذ شده است؛ این موضع شرم آور است همه می دانند که آمریکا در جنایت هایی که در یمن رخ می دهد با عربستان سعودی شریک است. آمریکا ائتلاف سعودی را رهبری می کند، از آن حمایت می کند و به آن سلاح می دهد. اگر آمریکا در این زمینه جدی بود، یا عربستان سعودی را به شورای امنیت سازمان ملل می کشاند و یا یک کمیته حقیقت یاب برای بررسی جنایت رخ داده، تشکیل می داد.

حطیط همچنین اظهار داشت: باید گفتار آمریکا را در عمل آن بررسی کرد. آمریکایی ها مسئول تجاوز نظامی عربستان به یمن هستند و اظهارات اخیر آنها هم تا زمانی که در حد حرف و سخن باقی بماند، هیچ ارزشی ندارد.

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به حمایت های غرب از عربستان سعودی، افزود: غرب به دو دلیل به سعودیها سلاح می دهد؛ اول اینکه سعودیها ابزار نظامی کشورهای غربی هستند که می‌توانند سیاست های غرب را پیاده کنند و دوم اینکه عربستان، بازار مناسبی برای فروش تسلیحات غرب است.

مجلس عزاداری در یمن قبل و بعد از حمله عربستان

وی افزود: آمریکا در جنایت های سعودی مسئول است. همه شاهد بودند زمانی که «بان کی مون» در گزارشی عربستان سعودی را به عنوان ارتکاب جنایت جنگی علیه کودکان یمنی معرفی کرد، از موضع خود بازگشت. وی زمانی حرف خود را پس گرفت که آمریکایی ها در جیب او دلار گذاشتند.

حطیط در پاسخ به سؤالی پیرامون هدف اصلی رژیم سعودی از حمله وحشیانه به مجلس عزا در شهر صنعاء و اینکه آیا این رژیم شخصیت های معینی را هدف قرار داده است یا خیر، گفت: آنچه که در عرصه نظامی به یک عُرف تبدیل شده، این است که هدف قرار دادن مجموعه ای از انسان‌ها با هدف کشتن یک یا چند نفر، اقدامی غیرمنطقی است.

این کارشناس سیاسی در همین زمینه ادامه داد: اقدام نظامی برای خود قاعده ای دارد و اینگونه نیست که هر اقدامی صورت داده شود. با این حال، عربستان سعودی هیچ ارزشی برای هیچ قاعده و قانونی قائل نیست، بر همین اساس شاید قصد داشته تا یک مقام سیاسی و یا دیپلماتیک را به قتل برساند، فارغ از اینکه این اقدام ممکن است چه آسیب هایی به دیگر غیرنظامیان برساند.

حطیط در خصوص موضع ترکیه نیز اظهار داشت: بسیار عجیب است که ترکیه تا این لحظه در قبال چنین حادثه ای سکوت اختیار کرده است. در واقع آنکارا برای راضی نگاه داشتن عربستان سعودی سکوت کرده است و این نشان از نفاق سیاسی دولت اردوغان دارد؛ آنکارا برای راضی نگاه داشتن عربستان سعودی در قبال جنایت ریاض در شهر صنعاء سکوت کرده است و این نشان از نفاق سیاسی دولت اردوغان دارد از یک طرف برای غیرنظامیان سوری اشک تمساح میریزد و از سوی دیگر در قبال کشته شدن افراد بی گناه در یمن سکوت می کند.

وی در خصوص موضع اتحادیه عرب و سکوت آن نیز گفت: اتحادیه عرب سازمانی در چنگ رژیم سعودی است و دستورات خود را از مقامات این رژیم می گیرد. مواضع اتحادیه عرب در عرصه منطقه ای هیچ ارزشی ندارد و هیچکس در هیچ موردی منتظر شنیدن مواضع این اتحادیه نیست.

وی در خصوص موضع اتحادیه عرب و سکوت آن نیز گفت: اتحادیه عرب سازمانی در چنگ رژیم سعودی است و دستورات خود را از مقامات این رژیم می گیرد. مواضع اتحادیه عرب در عرصه منطقه ای هیچ ارزشی ندارد و هیچکس در هیچ موردی منتظر شنیدن مواضع این اتحادیه نیست. عربستان سعودی با دلارهای کثیف خود، صدای سازمان های عرب‌زبان را قطع کرده است.

حطیط ضمن موفقیت آمیز ارزیابی کردن واکنش اولیه ارتش و کمیته های مردمی یمن به جنایت سعودیها در صنعاء، گفت: واکنش یمنی ها به این جنایت سعودیها همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.