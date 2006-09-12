100 هزار مددجوي نيازمند مسكن شناسايي شدند

حجت الاسلام مهدي سيد محمدي در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد گفت : تا كنون 114 موسسه خيريه مسكن ساز در كشور به ثبت رسيده است كه با امكاناتي كه سازمان بهزيستي در اختيار آنها قرارمي دهد و با تسهيلاتي كه دريافت مي نمايند اقدام به ساخت مسكن جهت مددجويان نيازمند مسكن كشور مي كنند .

وي افزود : موسسات خيريه مسكن ساز بر اساس قانون حمايت از جامعه معلولين از معافيت هايي از قبيل عوارض ، صدور پروانه ساختمان و انشعاب آب ، برق و گاز رايگان استفاده مي كنند و به همين علت مي توانند در اموري مانند مسكن سازي براي مددجويان اقدامات مناسبي را انجام دهند .

سيد محمدي تصريح كرد : به ازاء هر واحد مسكوني كه جهت مددجويان سازمان بهزيستي ساخته مي شود 5/2 ميليون تومان از طريق موسسات خيريه به صورت بلاعوض پرداخت مي شود .

وي با اشاره به تحويل 1500 واحد مسكوني به مددجويان در سال 84 گفت : هر چند تعداد مدد جوياني كه متقاضي دريافت مسكن هستند در كشور زياد است ولي در حال حاضر تعداد 100 هزار خانواري كه واجد شرايط دريافت مسكن بوده اند ، شناسايي و نسبت به تحويل مسكن به آنها اقداماتي صورت گرفته است .

سيد محمدي تاكيد كرد : با توجه به اينكه سازمان بهزيستي كشور به تنهايي قادر به ساخت مسكن براي تمام مددجويان متقاضي نيست و نمي تواند نياز آنها را تامين كند براي دستيابي به اهداف خود به مشاركت هاي مردمي و كمك خيرين نياز دارد .



وي در خاتمه با اشاره به موفقيت خراسان رضوي در امور مشاركتهاي مردمي ساخت مسكن براي مددجويان افزود : در حال حاضر 5 مدرسه خيريه مسكن ساز در استان خراسان رضوي مشغول به فعاليت هستند كه با توجه به موفقيت اين استان در بحث مشاركتهاي مردمي انتظار مي رود رشد چشمگيري را در بخش تامين نيازهاي مسكن مددجويان در آينده شاهد باشيم .

مرحله عملياتي ساخت 112 واحد مسكوني از سوي مدرسه خيرين مسكن ساز استان خراسان هفته گذشته با حضور وزير مسكن و شهرسازي افتتاح شد.