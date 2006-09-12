بالا رفتن هزينه توليد عامل افزايش ‌‌قيمت برنج است

غلامعلي قرباني درگفتگو با خبرنگار اقتصادي مهردرمورد افزايش قيمت تمام شده توليد برنج گفت: بالارفتن هزينه هاي جانبي توليد (دستمزد كارگر،‌ خشكسالي،‌قيمت كود وسموم شيميايي، ) در سال جاري موجب افزايش قيمت برنج دربازارشده به طوريكه هزينه توليد هركيلو برنج كيفي در سال گذشته حدود 900 تومان بود كه اين رقم امسال به 1050 تومان رسيده است.

وي قيمت هر كيلو برنج كيفي خريداري از كشاورزان را 1150 تومان اعلام كرد و گفت: برنج كيفي خريداري شده پس از الك كردن با قيمت هر كيلو 1200 تومان در بازار گيلان به فروش مي رسد و اين در حالي است كه همين برنج در بازار تهران به دليل هزينه هاي حمل ونقل،‌گوني ،‌كارگري و ساير موارد به قيمت هركيلو 1300 تا 1400 تومان به دست مصرف كننده مي رسد.

قرباني با تاكيد بر اينكه كاهش قيمت تمام شده برنج قطعا موجب پايين آمدن قيمت فروش آن در بازار خواهد شد، افزود: اگر در راستاي سياست هاي اتخاذ شده بتوان هزينه كشت تا برداشت و تبديل برنج كيفي را تا هر كيلو 600 تا 700 تومان پايين آورد ، قيمت اين محصول در بازار نيز كاهش خواهد يافت.

وي با اشاره به اينكه 80 درصد برنج توليدي در استان گيلان كيفي است،‌ تصريح كرد: البته با توجه به نوسان بازار برنج كيفي نمي توان قيمت دقيقي براي اين محصول تعيين كرد.

نايب رئيس انجمن برنج كشور درمورد ادامه روند خريد برنج از كشاورزان افزود:‌امسال وزارت بازرگاني،‌كارخانجات وسازمان تعاون روستايي مسئول خريد برنج پر محصول كشاورزان شده اند و اين درحالي است پول كشاورزان براساس وعده هاي داده شده به موقع پرداخت مي شود.

قرباني ميزان توليد برنج را در سال جاري دو ميليون و 250 هزار تن اعلام كرد و گفت: اين در حالي است كه ميزان نياز كشور به واردات برنج 300 تا 350 هزار تن است و لذا از وزارت بازرگاني خواستاريم به منظور تنظيم بازار،‌ توزيع برنج وارداتي را از اسفند ماه سال جاري آغاز كند.