محمود گلابدره اي نگارش رمان مولوي را شروع كرد









محمود گلابدره اي - نويسنده معاصر در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با اعلام اين خبر افزود : چند روزي است كه نگارش اين رمان را بر مبناي زندگي ، انديشه و تاملات عرفاني مولوي شروع كرده ام و قصد دارم بدون عجله آن را ادامه بدهم .اين رمان نويس كه تا امروز بالغ بر ده اثر داستاني از جمله " لحظه هاي انقلاب " منتشر كرده است ، اظهار داشت : " مولانا " تا امروز بيشتر از زبان و قلم انديشمندان ، فيلسوفان ، استادان دانشگاه و ... بيان شده و كمتر شاعر يا نويسنده اي درباره اين عارف و شاعر بزرگ ايراني سخني گفته يا مطلبي به رشته تاليف درآورده است ، به همين علت تصميم گرفتم تا در اين زمينه كاري انجام بدهم .محمود گلابدره اي با تاكيد بر ماندگاري داستان و رمان در حافظه هنري جامعه ، تصريح كرد : مواريث تاريخي و ادبي ما كم كم بايد وارد رمانها و داستانهاي كوتاه و بلند شوند تا به نسل هاي جديدتر شناسانده شوند ، البته اگرسنت پسنديده كتابخواني دوباره احيا شود ، معجزه ادبيات بيشتر آشكار خواهد شد .وي با اشاره به روز بيست و هفتم شهريورماه كه به عنوان روز شعر و ادب فارسي نامگذاري شده است ، خاطرنشان كرد : عامه مردم هم بايد با زندگي ، آثار و تفكر بزرگان ادب و انديشه آشنا شوند ، كه در اين راستا نگارش رمان ها و داستان هايي با زبان و حال و هواي مردمي بسيار سودمند خواهد بود .گلابدره اي در مورد انتشار رمانش كه به گفته خودش قطعا بيش از 200 صفحه خواهد بود ، هنوز با هيچ ناشري وارد مذاكره نشده است ، اين در حالي است كه يونسكو سال آينده را سال بزرگداشت مولانا ناميده است .