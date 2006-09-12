عفونتها و بيماريهاي مرتبط با بيني بررسي مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر محمود سواد كوهي افزود: بررسي بيماريها، معضلات بيني و سينوسها با استفاده از تكنيكهاي كلاسيك ، پيشرفته و جديدي نظير ليزر اولتراسون و امواج راديو فركوئنسي از موضوعات نخستين كنگره بين المللي راينولوژي ايران است.

وي گفت: بررسي ضايعات، بيماريها، عفونتها، تومورها و تروما (ضربات) و تمامي مسائل مربوط به بيني خارجي، بيني داخلي، سينوسها و آلرژيهاي بيني و سينوس در اين كنگره مطرح خواهند شد.

سواد كوهي تبادل توانمنديهاي علمي پزشكان متخصص داخلي كشور در عرصه جهاني را از اهداف برگزاري اين كنگره عنوان كرد و افزود: اين كنگره داراي 18 امتياز بازآموزي است كه علاوه بر رشته جراحي گوش، گلو، بيني و سر و گردن ايران 20 رشته تخصصي ديگر از جمله جراحي پلاستيك، ترميمي و سوختگي، متخصصان آلرژي و ايمونولوژي و ريه و غدد نيز امكان شركت در اين كنگره را دارند .

وي افزود: متخصصان بيماريهاي كودكان، بيماريهاي داخلي، چشم، جراحي فك و صورت، جراحي مغز و اعصاب، بيماريهاي مغز و اعصاب، راديولوژي، آسيب شناسي تشريحي و باليني، هماتولوژي انكولوژي ، راديوتراپي انكولوژي، بيهوشي، جراحي عمومي، بيماري هاي عفوني و گرمسيري، طب كار پزشكان عمومي نيز مي توانند در اين كنگره شركت و از امتياز بازآموزي برخوردار شوند.

در حاشيه اين كنگره نمايشگاه تجهيزات مهندسي پزشكي و غير پزشكي دستاوردهاي خود را ارائه مي كنند، همچنين علاقمندان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر به پايگاه اينترنتي اين كنگره به آدرس www.irc2006.ir مراجعه كنند.