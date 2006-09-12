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۲۱ شهریور ۱۳۸۵، ۱۳:۳۰

/ در نخستين كنگره بين المللي راينولوژي ايران /

عفونتها و بيماريهاي مرتبط با بيني بررسي مي شوند

دبير انجمن گوش، گلو، بيني و سر و گردن ايران از برگزاري نخستين كنگره بين المللي راينولوژي از 16 تا 19 آبان ماه با حضور كارشناسان برجسته جهاني رشته راينولوژي در تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر محمود سواد كوهي افزود: بررسي بيماريها، معضلات بيني و سينوسها با استفاده از تكنيكهاي كلاسيك ، پيشرفته و جديدي نظير ليزر اولتراسون و امواج راديو فركوئنسي از موضوعات نخستين كنگره بين المللي راينولوژي ايران است.

وي گفت: بررسي ضايعات، بيماريها، عفونتها، تومورها و تروما (ضربات) و تمامي مسائل مربوط به بيني خارجي، بيني داخلي، سينوسها و آلرژيهاي بيني و سينوس در اين كنگره مطرح خواهند شد.

سواد كوهي تبادل توانمنديهاي علمي پزشكان متخصص داخلي كشور در عرصه جهاني را از اهداف برگزاري اين كنگره عنوان كرد و افزود: اين كنگره داراي 18 امتياز بازآموزي است كه علاوه بر رشته جراحي گوش، گلو، بيني و سر و گردن ايران 20 رشته تخصصي ديگر از جمله جراحي پلاستيك، ترميمي و سوختگي، متخصصان آلرژي و ايمونولوژي و ريه و غدد نيز امكان شركت در اين كنگره را دارند .

وي افزود: متخصصان بيماريهاي كودكان، بيماريهاي داخلي، چشم، جراحي فك و صورت، جراحي مغز و اعصاب، بيماريهاي مغز و اعصاب، راديولوژي، آسيب شناسي تشريحي و باليني، هماتولوژي انكولوژي ، راديوتراپي انكولوژي، بيهوشي، جراحي عمومي، بيماري هاي عفوني و گرمسيري، طب كار پزشكان عمومي نيز مي توانند در اين كنگره شركت و از امتياز بازآموزي برخوردار شوند.

در حاشيه اين كنگره نمايشگاه تجهيزات مهندسي پزشكي و غير پزشكي دستاوردهاي خود را ارائه مي كنند، همچنين علاقمندان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر به پايگاه اينترنتي اين كنگره به آدرس www.irc2006.ir مراجعه كنند.

 

کد مطلب 379174

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