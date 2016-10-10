قرص ضدبارداری موجب بروز افسردگی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان دانمارکی، یافته های این مطالعه رابطه بین شیوه های هورمونی کنترل بارداری و علائم افسردگی را تایید می کند.

دکتر اوجویند لیدگارد، عضو تیم تحقیق از دانشگاه کپنهاگ دانمارک، در این مورد می گوید: «مطالعه جدید بر روی یک میلیون زن وجود این ارتباط را تقویت می کند اگرچه تولیدکنندگان در مورد عوارض جانبی این قرص ها، افسردگی را عنوان نمی کنند.»

وی تاکید می کند زنان دارای سابقه علائم افسردگی باید به فکر شیوه های دیگر جلوگیری از بارداری باشند.

در این مطالعه، محققان با استفاده از پایگاه داده های سلامت دانمارک وضعیت بیش از یک میلیون زن ۱۵ تا ۳۴ سال را بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ تحت مطالعه قرار دادند. زنان به طور میانگین به مدت ۶ سال تحت نظر بودند.

مطالعات نشان داد در طول مدت مطالعه، زنان مصرف کننده قرص های ضدبارداری هورمونی در مقایسه با زنانی که هیچ شیوه هورمونی را استفاده نکرده بودند، از ۲۳ تا ۵۰ درصد احتمالا مصرف قرص های ضدافسردگی را نیز شروع کرده بودند.

همچنان محققان دریافتند ریسک بروز افسردگی در بین جوانان ۱۵ تا ۱۹ ساله مصرف کننده این شیوه هورمونی بسیار بیشتر است.