به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه جلسه علنی و رسمی شورای شهر خرم آباد برگزار شد که در آن موضوع تعیین تکلیف پروژه زیرگذر بهارستان مطرح شد و به دلیل حضور نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی به صحن شورا و سکوت اعضای شورای شهر در رابطه با ادامه بحث، این موضوع در نهایت بی نتیجه باقی ماند.

جدیت قرارگاه خاتم و استانداری اتمام زیر گذر بهارستان است

ابتدا شهردار خرم آباد در رابطه با پروژه زیرگذر بهارستان چنین گفت: مدتی است تشکیلات استانداری لرستان به شدت نسبت به پروژه زیرگذر بهارستان نگران بوده و احساس می کنند شورای شهر و شهرداری خرم آباد در اجرای این پروژه صداقت لازم را ندارند.

یحیی عیدی بیرانوند به موضوع رسانه ای شدن علت عدم اجرای پروژه زیرگذر بهارستان اشاره کرد و افزود: از اعضای شورای شهر خرم آباد درخواست می شود نسبت به درخواست شهرداری مبنی بر اخذ تسهیلات برای ادامه اجرای زیرگذر بهارستان موافقت کنند.

وی گفت: در مورد سایر پروژه هایی که قرار بود قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء در خرم آباد ایجاد کند مشاهده می شود نه این قرارگاه و نه مجموعه استانداری لرستان جدیت چندانی ندارند بلکه تمایل آن ها بیشتر برای اتمام زیرگذر بهارستان است.

شهردار خرم آباد با اشاره به اینکه منطقه گلدشت خرم آباد محل احداث زیرگذر بهارستان به لحاظ وجود آب های سطحی وضعیت مناسبی ندارد، اضافه کرد: قرارگاه خاتم را موظف کردیم برای جمع آوری آب های سطحی این منطقه فکری کند که این قرارگاه ابتدا کانالی برای جمع آوری آب ها پیش بینی کرده سپس آن را متوقف کرده و می گویند به دلیل اینکه قراردادی در این زمینه نداریم این کار را انجام نمی دهیم.

استانداری سهم اعتباری خود را برای اجرای بهارستان نداده است

رضا حاصلی عضو شورای شهر خرم آباد پروژه زیرگذر بهارستان را پروژه ای سردرگم دانست و اظهار داشت: معلوم نیست که نقطه آغازین پروژه زیرگذر بهارستان از کجا بوده و در وسط اجرای آن عوارض ناهماهنگی و بی برنامگی های آن متوجه شورای شهر و شهرداری شد.

وی با اشاره به اینکه در جلساتی که با حضور استاندار لرستان و معاون عمرانی وی در خصوص اجرای زیرگذر بهارستان گرفته شد بنای تقبل ۵۰ درصد اعتبار پروژه از سوی استانداری گرفته شد، بیان داشت: تا کنون هیچ اقدام سنجیده و شفافی برای اجرای زیرگذر بهارستان صورت نگرفته است و همیشه صحبت ها در این رابطه در ابهام بوده و شاهد رفع تکلیف و پاس کاری قضیه به جاهای مختلف بوده ایم.

این عضو شورای شهر خرم آباد عنوان کرد: چندی پیش نیز بنا به تاکید استاندار لرستان مصوبه ای مبنی بر اجرای چهار پروژه زیرگذر و روگذر جدید در خرم آباد توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء مطرح شد اما این موضوع تنها در حد مصوبه باقی ماند و بدون اینکه منابع اعتباری خاصی برای آن ها تعریف شده باشد این تصمیمات اتخاذ شد.

حاصلی به درخواست شهرداری خرم آباد مبنی بر موافقت شورای شهر با اخذ تسهیلات ۱۰ میلیارد تومانی برای اجرای پروژه بهارستان اشاره کرد و گفت: تا کنون نامه های متعدد و متناقضی از سوی شهردار خرم آباد برای اجرای زیرگذر بهارستان به شورای شهر فرستاده شده در حالی که این نامه نگاری ها به این شکل نتیجه ندارد.

اعضای شورای شهر با شهامت جلوی ضربه زدن به شورا را بگیرند

وی با اشاره به اینکه شهرداری خرم آباد در حال حاضر با انبوهی از مشکلات مواجه است، افزود: از نظر بسیاری از مردم اجرای زیرگذر بهارستان اولویت شهر نبوده زیرا پروژه های مهم تری وجود داشته که باید نسبت به تعیین تکلیف آن ها اقدام کرد.

این عضو شورای شهر خرم آباد با بیان اینکه سود وامی که قرار است برای قرارگاه خاتم گرفته شود بالای ۳۰ درصد است، ادامه داد: شهرداری برای بازپرداخت وام های یک میلیاردی خود مانده است چگونه می تواند این وام چند میلیاردی را پرداخت کند و همچنین وقتی شهرداری نمی تواند حتی پنج درصد ابتدای مبلغ قرارداد را پرداخت کند آیا در وسط اجرای پروژه دچار مشکل نخواهد شد.

حاصلی با اشاره به اینکه حتی کارشناسان شهرداری می دانند گرفتن وام برای اجرای زیرگذر بهارستان اصولی نیست، گفت: از اعضاء شورای شهر خرم آباد درخواست می شود با شهامت نسبت به این قضیه پرداخت کنند تا کاری صورت نگیرد که باعث ضربه زدن به اعضاء شورا شود زیرا گرفتن وام برای پروژه بهارستان باعث می شود ۲.۵ برابر اصل مبلغ قرارداد هزینه اتمام آن باشد.

زیر گذر بهارستان باید به سرانجام برسد

عبدالله عزیزپور دیگر عضو شورای شهر خرم آباد از موافقان پرداخت وام به شهرداری خرم آباد برای اجرای زیرگذر بهارستان بود و گفت: در حال حاضر تنها کاری که برای اجرای پروژه می توانیم انجام دهیم این است که با تصویب اخذ وام برای آن موافقت کنیم.

وی اظهار داشت: از اینکه بار دیگر به مردم اعلام کنیم که برای اجرای زیرگذر بهارستان اعتبار وجود نداشته و یا اینکه این پروژه غیر کارشناسی است خجالت می کشیم لذا باید چاره ای اندیشیده شود تا هر چه زودتر این پروژه شروع به کار کند.

عزیزپور با تاکید بر اینکه برای به سرانجام رسیدن زیرگذر بهارستان باید همه اعضاء شورای شهر همکاری لازم را داشته باشند اضافه کرد: به واسطه تعطیلی این پروژه شاهد ایجاد ترافیک در منطقه گلدشت خرم آباد هستیم و این امر باعث زیاد شدن مراجعات مردم به اعضاء شورا برای حل این مشکل شده است.

پروژه ای که بدون انعقاد قرار داد شروع شد

محمد حسین پور رئیس شورای شهر خرم آباد در اینباره گفت: ما اکنون در مقابل یک خطر قرار گرفته ایم زیرا این زیرگذر هنوز احداث نشده و مشکل آب های سطحی که همواره برای منطقه گلدشت معضل بوده اند برطرف نشده است.

وی به نحوه شروع پروژه بهارستان و انجام مطالعات غیر کارشناسی برای اجرای آن اشاره کرد و بیان داشت: شهردار وقت خرم آباد علیرغم اصرار شورای شهر مبنی بر بررسی پروژه در کمیسیون های تخصصی قرارداد آن را بدون تصویب شورا با پیمانکار قبلی طرح منعقد کرد سپس خودسرانه این قرارداد را ماده ۴۸ کرده و به شهرداری خسارات زیادی وارد کرد.

حسین پور افزود: شهردار جدید خرم آباد نیز همان کار شهردار وقت را تکرار کرده یعنی بدون انعقاد قرارداد نسبت به شروع پروژه با پیمانکاری جدید اقدام کرد.

وی با اشاره به اینکه مطابق توافقات صورت گرفته قرار بود ۳۰ درصد مبلغ پروژه زیرگذر بهارستان توسط استانداری پرداخت شود، ادامه داد: از آنجا که به لحاظ قانونی و به دلیل واگذاری ترک تشریفات طرح پرداخت این ۳۰ درصد از سوی استانداری امکان پذیر نبود لذا تمامی هزینه های ساخت پروژه باید توسط شهرداری پرداخت شود.

شهردار: من مسئولیت اخذ وام برای اجرای بهارستان را بر عهده می گیرم

شهردار خرم آباد پس از شنیدن اظهارات اعضای شورا همچنان بر قبول مصوبه از سوی آن ها مبنی بر گرفتن وام برای اجرای زیرگذر بهارستان تاکید داشت و گفت: شهرداری خرم آباد دارای املاک بوده و به راحتی توانایی پرداخت سود این تسهیلات را دارد.

عیدی بیرانوند افزود: اگر اعضای شورای شهر با اخذ این وام موافقت کنند من مسئولیت قانونی آن را بر عهده خواهم گرفت و مردم بدانند شهرداری خرم آباد توان اجرای پروژه زیرگذر بهارستان را دارد منوط به اینکه شورای شهر در این زمینه پشت شهرداری بایستد.

در حالی که بحث اعضای شورای شهر و شهردار مبنی بر تصویب یا عدم تصویب موضوع اخذ وام برای اجرای زیرگذر بهارستان خرم آباد بالا گرفته بود محمدرضا ملکشاهی راد نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی بنا به دعوت شورای شهر وارد صحن شورا شد تا تصمیم گیری در این زمینه با سکوت حضار بی نتیجه باقی بماند.