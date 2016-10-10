ورزش به بهبود ناتوانی جسمی سالمندان سرعت می بخشد

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دریافتند زمانیکه افراد مسن زندگی بدون تحرک را به ورزش منظم تبدیل می کنند کمتر در معرض ریسک ابتلا به جراحات یا بیماری های ناتوان کننده قرار می گیرند. و سالمندانی که دچار ناتوانی فیزیکی می شوند در مقایسه با سالمندانی که همچنان زندگی بی تحرک خود را حفظ کرده اند یک سوم بیشتر از این ناتوانی بهبود می یابند.

به گفته متخصصان، این مطالعه یک پیام مهم به همراه دارد: هیچ وقت برای بهره گیری از فواید ورزش دیر نیست.

پاتریشیا کاتز، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کالیفرنیا، در این باره می گوید: «پیاده روی ملایم می تواند فعالیت اصلی تلقی شود.»

همه می دانند که ورزش منظم فواید متعددی برای سلامت دارد که از آن جمله می توان به کاهش ریسک بیماری قلبی، دیابت، برخی سرطان ها و افسردگی اشاره کرد.

در این مطالعه، تیم تحقیق بیش از ۱۶۰۰ فرد بزرگسال با رده سنی ۷۰ تا ۸۹ سال که فاقد تحرک بودند را مورد بررسی قرار دادند. محققان به طور تصادفی نیمی از سالمندان را به گروه دارای برنامه ورزش اختصاص دادند در حالیکه نیمی دیگر در کلاس های آموزشی سلامت شرکت داده شدند. میزان ورزش در گروه ورزش، ۲.۵ ساعت پیاده روی در هفته بود.

در طول ۳.۵ سال بعد، افرادی که ورزش کرده بودند در مقایسه با سایر شرکت کنندگان، ۲۵ درصد زمان کمتری دچار ناتوانی بودند. همچنین سالمندان فعال ۱۳ درصد کمتر مبتلا به ناتوانی حرکتی شدند.

اما بزرگ ترین فایده ورزش این بود: ورزشکاران یک سوم بیشتر احتمال بهبود از ناتوانی جسمی را داشتند.