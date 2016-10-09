اسپانیا از سد آلبانی گذشت/ پیروزی دشوار ایتالیا مقابل مقدونیه

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال اسپانیا یکشنبه شب در گروه G رقابتهای انتخابی جام جهانی روسیه در منطقه اروپا در زمین آلبانی به میدان رفت و این تیم را در یک بازی فشرده ۲ بر صفر شکست داد.

اسپانیا در نیمه نخست هر چه زد به در بسته خورد تا دو تیم با تساوی بدون گل به رختکن بروند. در نیمه دوم فشار حملات اسپانیا ادامه یافت تا اینکه دیه گو کاستا در دقیقه ۵۵ روی پاس داوید سیلوا دروازه خالی حریف را گشود. این پایان کار نبود و نولیتوی تازه وارد هم در دقیقه ۶۳ با ضربه ای دقیق در میان مدافعان آلبانی گل دوم اسپانیا را به ثمر رساند.

در مقدونیه اتفاقاتی عجیب در بازی تیم ملی این کشور برابر ایتالیا رخ داد و ایتالیا از کابوس شکست فرار کرد و در آخرین لحظات به برد رسید. در این بازی ابتدا ایتالیا با گل آندره آ بلوتی (۲۴) از حریف پیش افتاد و نیمه نخست را یک بر صفر برد.

با شروع نیمه دوم مقدونیه شجاعانه ظاهر شد و دو بار متوالی توسط نستوروفسکی (۵۷) و حسنی (۵۹) دروازه بوفون را گشود. ایتالیا در ادامه بازی تلاش دو چندانی به خرج داد تا از این باخت باور نکردنی رهایی یابد.

در دقیقه ۷۵ بازی بود که چیرو ایموبیله گل تساوی را به ثمر رساند تا ایتالیا را از کابوس شکست نجات دهد. در ادامه همچنان شاهد حملات ایتالیایی ها بودیم تا اینکه ایموبیله بار دیگر گلزنی کرد و در دقیقه ۹۲ دروازه حریف را گشود تا ایتالیا با دست پر این میدان را ترک کند.

نتایج دیدارهای برگزار شده به شرح زیر است:

* صربستان ۳ - اتریش ۲

* مولداوی یک - ایرلند ۳

* آلبانی صفر - اسپانیا ۲

* مقدونیه ۲ - ایتالیا ۳

* ایسلند ۲ - ترکیه صفر