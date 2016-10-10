افزایش شمار کودکان چاق در جهان/عوارض چاقی

به گزارش خبرنگار مهر، محققان برآورد کرده اند که از آنجائیکه هیچ اقدام جدی در راستای تغییر روند فعلی چاقی وجود ندارد، شمار کودکان ۵ تا ۱۷ سال در سطح جهان که مبتلا به اضافه وزن و چاقی باشند تا سال ۲۰۲۵ به ۲۶۸ میلیون نفر خواهد رسید.

براساس فرضیه بانک جهانی در مورد رشد مداوم جمعیت، این مطالعه افزایش نرخ اضافه وزن و چاقی در این گروه سنی را از ۲۱۹ میلیون نفر در سال ۲۰۱۰ به ۲۶۸ میلیون نفر در سال ۲۰۲۵ اعلام کرده است.

چاقی به تنهایی از ۷۶ میلیون نفر در سال ۲۰۱۰ به ۹۱ میلیون نفر در سال ۲۰۲۵ افزایش می یابد.

در این مطالعه محققان فدراسیون جهانی چاقی در لندن، از داده های آماده شده برای سال های ۲۰۰ و ۲۰۱۳ استفاده کردند.

همچنین این محققان برآورد کرده اند که در سال ۲۰۲۵، بالغ بر ۱۲ میلیون کودک دچار مقاومت انسولین خواهد بود، ۴ میلیون نفر مبتلا به دیابت نوع ۲، ۲۷ میلیون نفر دارای فشارخون بالا، و ۳۸ میلیون نفر مبتلا به کبد چرب خواهند بود.