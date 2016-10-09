سعودیها با بمباران اخیر در صنعاء مرتکب جنایتی ننگین شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، ائتلاف ملی عراق روز یکشنبه در واکنش به جنایت اخیر سعودی ها در صنعاء اعلام کرد که ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان با بمباران مراسم ختم در صنعاء مرتکب جنایتی ننگین شده است.

این ائتلاف در عین حال جامعه بین الملل و سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب را به دخالت برای متوقف کردن چنین جنایاتی فراخواند.

ائتلاف ملی عراق طی بیانیه ای با محکوم کردن این جنایت ننگین که به کشته شدن صدها غیرنظامی بی گناه منجر گردید، اعلام کرد: نیروهای ائتلاف عربی تحت هدایت عربستان سعودی عصر شنبه با بمباران مراسم ختم در صنعاء مرتکب جنایتی ننگین شدند.

این ائتلاف عراقی همچنین جامعه بین الملل، سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب را به دخالت برای متوقف کردن این جنایات و محکومیت فوری آن فراخوانده و نسبت به سکوت بین المللی در قبال تحولات یمن و آنچه در این کشور می گذرد به شدت ابراز نگرانی کرد.

گفتنی است که جنگنده های رژیم سعودی روز شنبه یک مجلس ختم در شهر صنعاء پایتخت یمن را بمباران کردند. وزارت بهداشت یمن آمار نهایی این حمله را بالغ بر ۶۶۲ زخمی و ۱۳۲ شهید اعلام کرد.