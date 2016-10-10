بهره برداری کامل فاضلاب شهرقدس به۱۸۰میلیاردتومان اعتبارنیاز دارد

خدابخش محمدزاده پودینه در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژه حیاتی فاضلاب شهری قدس اظهار داشت: علیرغم تنگناهای مالی، تلاش و همت آبفای این منطقه در اجرای طرح فاضلاب شهری قدس قابل تقدیر است.

عضو شورای اسلامی شهر قدس عنوان کرد:در حال حاضر قریب به ۵۰ درصد از طرح اشاره شده، باقیمانده که با عنایت به نیاز اعتباریِ احصا شده، بهره برداری کامل از پروژه فاضلاب قدس، نیازمند اعتباری بالغ بر ۱۸۰ میلیارد تومان است.

وی افزود:بر اساس آنچه که مسئولان در آبفای قدس مطرح کرده اند، میزان اعتبارات تأمین شده برای اجرای این طرح از سوی دولت، سالانه سه میلیارد تومان برآورد می شود.

محمد زاده پودینه گفت:در سال گذشته، شورای شهر برای تسریع عملیات اجراییِ پروژه، طرحی را در قالب کمک های محلی(تبصره سه) مصوب کرد تا با اتکا به مبالغ دریافتی از مردم، بهره برداری از این پروژه با سرعت و شتاب هر چه بیشتری طی شود.

عضو شورای اسلامی شهر قدس عنوان کرد:پس از اجرای طرح، با عنایت به فشارها و هزینه های مالی که برای مردم ایجاد شده بود، مصوبه اشاره شده در شورا مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت و در نهایت ابطال آن مصوب و این موضوع به آبفای قدس نیز ابلاغ شد.

وی افزود:ملاحظات آبفای قدس برای ما قابل احترام است و بدون تردید با عنایت به برنامه ریزی مجموعه اشاره شده بر مبالغ دریافتی و ملغی شدن طرح دریافت کمک های محلی، سرعتِ بهره برداری از پروژه تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.

پودینه گفت: به عنوان نمایندگان منتخب مردم در شهر موظف هستیم ملاحظات، دغدغه ها و انتظارات مردمی را مد نظر قرار دهیم و بدون تردیدحفظ منافع مردم در چارچوب ضوابط و قوانین تعریف شده در ارجحیت قرار دارد.

وی در خاتمه یادآور شد:بستر شهر قدس به صورت سنگی است و در چنین شرایطی امکان حفر چاه های جذبی وجود ندارد و الزامات و ضرورت های بهداشتی و زیست محیطی نیز ایجاب می کند تا پروژه های فاضلاب این خطه با طِیِ سرعت زمانی مضاعف و هر چه بیشتر به نتیجه برسد که امیدواریم با تأمین بودجه و اعتبارات لازم، این امر خطیر و حیاتی محقق شود.