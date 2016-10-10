پای صادرات سیب آذربایجان غربی می لنگد/زخمی که امسال هم سر باز کرد

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: سکینه اسمی - آذربایجان غربی سالانه با تولید افزون بر یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن سیب سهم ۳۵ تا ۴۵ درصدی سیب تولیدی و قطب اول کشور را از آن خود کرده اما این افزایش تولید با وجود کیفیت بالا نه تنها سودی برای اقتصاد کشاورزی و باغداران استان نداشته بلکه به یکی از دغدغه های اصلی مسئولان تبدیل شده است.

پایین بودن قیمت فروش محصول نسبت به هزینه های تولید آن، نامشخص بودن وضعیت صادرات و پایین بودن توان مالی باغداران و همچنین ریزش‌های قبل از برداشت محصول هر سال از بزرگترین مشکلات باغداران آذربایجان غربی به شمار می رود.

اشتغال بیش از ۸۰ هزار خانوار استان به ‌صورت مستقیم از طریق تولید محصولات باغی تامین می‌شود اما این افزایش چند سالی است به چالش نبود مشتری و بازار مناسب، متضرر شدن اقتصاد کشاورزی و باغداران استان بدل شده چالشی که امسال نیز با توجه به فراهم نبودن زیرساخت های صادراتی همچون زخم کهنه ای سرباز کرده است.

نبود برنامه ریزی برای حمایت از تولید، عقب ماندن در رقابت با محصول خارجی، بسته ‌بندی نامناسب محصول، منطقی نبودن قیمت‌ها با توجه به هزینه تولید و در برخی موارد همسان نبودن کیفیت سیب داخلی با نمونه‌های خارجی از جمله دل‌ مشغولی‌های موجود در بحث بازار سیب یکی از محصولات استراتژیک استان و کشور به شمار می‌رود.

نبود زیرساخت ها سنگ بزرگ پیش پای صادرات محصولات کشاورزی

وجود مشکلات حمل و نقل به همراه صرف زمان طولانی برای طی رویه های صادراتی از جمله تخلیه و بارگیری مجدد در پایانه ها و بازارچه های مرزی، افت و تلفات محصولات کشاورزی و تحمیل هزینه اضافی برای صادرکنندگان نیز از دیگر مسایلی است که این مشکل را تشدید می کند.

پولی که باغداران از بابت فروش سیب به دست می آورند در اغلب موارد کفاف یک سال زحمت و خرجی که برای تولید این محصول کرده است را هم نمی‌دهد اما امروز آنچه بیشتر از همه روستایی باغدار را می رنجاند قیمت خرید ناعادلانه محصولات مرغوب و تفاوت قیمت آن در بازار مصرف است، در واقع قیمت های حاکم بر بازار فروش این محصول به هیچ وجه منطقی نیست و پولی که باغداران منطقه از بابت فروش محصولات به دست می آورند در اغلب موارد کفاف یک سال زحمت و خرجی که برای تولید این محصول کرده است را هم نمی‌دهد.

نبود قیمت خرید مناسب و مشخص، وجود دلالان و واسطه‌ها در کنار وجود کارخانجات صنایع تبدیلی در شهرهای مجاورکه نهایت تلاش را برای خرید ارزان محصولات کشاورزی از جمله سیب می‌کنند متاسفانه از مشکلاتی است که کشاورز رنجور را بیش از پیش می رنجاند.

عدم وجود سردخانه باعث شده تا محصولات به دست دلالان بیفتد و دسترنج باغداران توسط آنها تاراج شود و به دلیل نبود بنیه مالی باغداران همه چشم انتظار اند که نهادهای ذیربط درجهت ساخت و راه اندازی حداقل یک واحد سردخانه برای ذخیره‌سازی میوه گام بردارند تا باغداران کمتر متضرر شوند.

امسال ۶۸۸ هزار تن انواع سیب از باغات استان برداشت می شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در خصوص آخرین وضعیت سیب و بازار این محصول در استان گفت: با توجه با آغاز فصل برداشت سیب درختی از باغات استان، پیش بینی می شود در حدود ۶۶۸هزار تن سیب درختی در سال زراعی جاری در استان تولید شود.

اسمعیل کریم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استان آذربایجان غربی از لحاظ مقدار کشت و تولید سیب درختی، رتبه نخست کشور را دارد افزود: آذربایجان غربی با ۶۷ هزار هکتار سطح زیرکشت باغ سیب رتبه نخست کشور در تولید این محصول را داراست.

وی سطح کشت باغهای بارور سیب در این استان را در حدود ۵۴ هزار و ۵۰۰ هکتار و سطح کشت باغهای غیر باور آن بیش از ۱۳ هزار هکتار برشمرد و اظهارداشت: هم اکنون میانگین تولید این محصول در استان ۲۳تن در هکتار است

کریم زاده ادامه داد: پراکندگی باغهای سیب به وسعت شهرهای آذربایجان غربی است و شهرستان ارومیه با دارابودن ۵۹ درصد از این باغها رتبه نخست تولید سیب آذربایجان غربی را داراست و شهرستانهای سلماس، مهاباد، اشنویه، نقده و میاندوآب در رتبه های بعدی قرار دارند.

کاهش ۵۹۹ هزار تنی تولید سیب در آذربایجان غربی

وی با بیان اینکه درسال گذشته بیش ازیک میلیون و ۲۰۰هزار تن سیب از سطح باغات استان برداشت شد اضافه کرد: امسال با وجود سرمازدگی بهاره و سال آوری ژنتیکی این محصول برآورد می کنیم شاهد کاهش ۵۹۹ هزار تنی تولید سیب نسبت به سال گذشته در استان باشیم و در حال حاضر ۱۰ درصد محصول از باغات استان برداشت شده است.

امسال از دپو و جمع آوری سیب در کنار جاده ها جلوگیری خواهد شد تا محصول به صورت مستقیم و بهداشتی از باغ به سوی کارخانجات صنایع تبدیلی حمل شود رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی مشکل بازار پس از تولید را چالش بزرگ بخش کشاورزی آذربایجان غربی عنوان کرد: متاسفانه با وجود ظرفیت بالای استان در زمینه تولید سیب مرغوب و با کیفیت با همه ساله با فرا رسیدن فصل برداشت محصولات از جمله سیب شاهد آن هستیم.

کریم زاده خاطر نشان کرد: برای ساماندهی وضعیت سیب درختی صنعتی کنار جاده ها امسال از دپو و جمع آوری سیب در کنار جاده ها با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، توسط نیروی انتظامی جلوگیری خواهد شد تا محصول به صورت مستقیم و بهداشتی از باغ به سوی کارخانجات صنایع تبدیلی حمل شود.

وی اعلام کرد: پایین بودن قیمت فروش محصول نسبت به هزینه های تولید آن، نامشخص بودن وضعیت صادرات و پایین بودن توان مالی باغداران و همچنین ریزش‌های قبل از برداشت محصول هر سال از بزرگترین مشکلات باغداران آذربایجان غربی محسوب می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی راه اندازی پایانه صادراتی، ایجاد غرفه های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی، ایجاد بورس منطقه ای و تقویت حضور تشکلهای بخش کشاورزی در افزایش صادرات محصولات کشاورزی از جمله راه حلهای اساسی و برنامه ها و اولویتهای سازمان جهاد کشاورزی برای حل مشکلات موجود برشمرد.

لزوم توجه به زیرساخت های صادراتی و بازاریابی محصولات کشاورزی

وی با بیان اینکه راه انداری، توسعه و تجهیز واحدهای فرآوری و صنایع تبدیلی مخصوصا بسته بندی و سورتینگ میوه در استان ضرورت دارد افزود: سالانه نزدیک به ۶۵۰ هزارتن از محصول به صورت تازه خوری مصرف و یا در سردخانه های استان ذخیره سازی می شود که برای فروش روانه بازارهای مصرف داخلی و خارجی می گردد و بقیه جذب کارخانجات صنایع تبدیلی می شود.

کریم زاده گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه سالانه ۳۰ تا ۳۵ درصد محصول سیب تولیدی استان در کارخانجات صنایع تبدیلی و کنسانتره مصرف می شود باید ساماندهی وضعیت سیبهای صنعتی را در اولویت کاری خود قرار دهیم تا محصول به صورت بهداشتی بعد از بسته بندی صنایع تبدیلی به دست مصرف کننده برسد.

وی تصریح کرد: بر اساس مصوبات جلسات قبلی کمیته سیب استان در صورت تقاضای بیش از ظرفیت کارخانه ها و عدم تحویل محصول از سوی آنها سیب به صورت امانی در سردخانه ها ذخیره سازی خواهد شد، ظرفیت سردخانه های استان بیش از ۷۰۰ هزار تن است.

کریم زاده وی با بیان اینکه بیشتر مشکلات موجود بعد از تولید و در مرحله فروش بوجود می‌آید و مشکلات موجود در مرحله داشت محصول نیز عموماً از عدم فروش و بازاریابی مناسب ناشی می‌شود، افزود: افزایش میزان مصرف سرانه کشور نسبت به سایر کشورهای در حال توسعه با بالا رفتن توان خرید مردم و به کارگیری سیاست‌های حمایتی از قبیل توزیع سیب در سبد توزیعی مدارس، پادگان‌ها، مراکز آموزشی و درمانی و افزایش آگاهی‌های عمومی در خصوص مزایای مصرف سیب از طریق رسانه‌های جمعی می‌تواند در این خصوص راهگشا باشد.

امروز محصولات کشاورزی به خصوص سیب با مشکلات متعددی از جمله بازاریابی، صادرات، صنایع تبدیلی، وجود دلالان و واسطه‌ها، متضرر شدن کشاورز به جای سود آوری و… مواجه است که ضرورت توجه ویژه مسئولان را دو چندان می کند.