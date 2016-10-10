به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار سید محمد تقی شاهچراغی شامگاه یکشنبه در اولین یادواره سردار شهید احمد سمیعی و چهار شهید گرانقدر روستای ابوالبق شهرستان دامغان به میزبانی حسینیه این روستا اظهار داشت: شهدای ما به اعتبار راه سید الشهدا (ع) در این راه بس عظیم و سعادتمند گام نهادند و به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

وی از قبور شهدا به عنوان دار الشفاء یاد کرد و افزود: این عزیزان ما جاماندگان را شفاعت می کنند و پر رنگ شدن فرهنگ ایثار و شهادت سبب تسلط ما بر شیاطین زمانه خواهد شد.

فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان همچنین ضمن عرض تسلیت فرارسیدن ایام شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و ۷۲ تن از یاران با وفایش تصریح کرد: هشت سال دفاع مقدس همانند میدان عاشورا، میدان تقابل جبهه حق با باطل بود.

شاهچراغی با بیان اینکه آن چیزی که در عاشورا سپاه عمربن سعد را در مقابل سید الشهدا (ع) قرار داد تبعیت از هوای نفس بود، خاطر نشان کرد: در میدان عاشورا دو مجموعه و دو گروه کنار هم قرار گرفتند که حضرت سید الشهدا (ع) و یاران با وفایش در مقابل همه ظلم ها و بدی ها قرار داشتند و با آنها مقابله کردند.

وی اضافه کرد: وقتی به عاشورا نگاه می کنیم حق و خدا را می بینیم و اگر این دو را برداریم چیزی دیگر برای انسان باقی نمی ماند و اگر کسی می خواهد در جبهه حق بماند باید خدایی باشد و خدایی بماند.

فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان تصریح کرد: شهدای ما تلاش کردند در مسیر ابا عبدالله الحسین (ع) قرار بگیرند و ایمان و توجه به خدا بود که شهدای ما را در این راه درست قرار داد.



شاهچراغی اضافه کرد: مهمترین موضوع در حادثه عاشورا که می توان به آن اشاره داشت، رهبری های امام حسین (ع) بود که حضرت سید الشهدا (ع) محور میدان بودند و همه چشم ها در حادثه عاشورا به امام حسین (ع) به عنوان رهبر دوخته شده بود.

وی از ولی فقیه به عنوان محور و ستون انقلاب یاد کرد و گفت: شهدای ما با تاسی از سید الشهدا ( ع ) در جبهه های حق علیه باطل حضور پیدا کردند و ما نیز باید قدردان ایشان باشیم چون آنان راه سعادت و خوشبختی را با شهادت خودشان به ما آموختند.

در این یادواره امام جمعه، نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار، فرماندهان و پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی، روحانیان، خانواده های معظم شهدا و ایثارگران و قشرهای مختلف مردم و اهالی روستا حضور داشتند.

سردار شهید احمد سمیعی، منصور احتشامی، مصطفی سمیعی زاده، حبیب الله سمیعیزاده و قربانعلی سمیعی‌فر از شهدای ولامقام روستای ابوالبق هستند.

روستای ابوالبق از توابع بخش مرکزی دامغان در ۱۵ کیلومتری شمال شرقی این شهرستان واقع شده است.

شهرستان دامغان دربه پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی ایران ، هشت سال دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم ۶۳۰ شهید، یک هزار و ۲۰۰ جانباز و ۳۳ آزاده سرافراز تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرد.