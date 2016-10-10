حسین کیهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت‌های لیگ دومیدانی کردستان عراق پس از ایام عزاداری تاسوعا و عاشورا برگزار می‌شود و به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران عازم این مسابقات خواهم شد.

کیهانی کسب نتیجه مطلوب و آمادگی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا را مهم‌ترین هدف از شرکت در لیگ دومیدانی عراق عنوان کرد و گفت: مسابقات آسیا تیرماه سال آینده در هند برگزار می‌شود و پس از آن نیز مسابقات قهرمانی جهان را در پیش دارم.

وی با اشاره به موفقیت اخیر خود در مسابقات مرحله پایانی لیگ برتر دوومیدانی ایران گفت: به یاری خداوند توانستم در این مسابقات رکورد ۳۰۰۰ متر بامانع را با زمان ۸ دقیقه و۵۴ ثانیه جابجا کنم و البته رکورد قبلی این ماده نیز با زمان ۸ دقیقه و ۵۵ ثانیه از آن خودم بود.

کیهانی با تقدیر از حمایت شرکت هوایی و گردشگری راه و رسم با مدیریت آقای امیدی در فراهم کردن امکان حضور در مسابقات و اردوهای مختلف گفت: به دلیل مصدومیت تا ۲۰ روز گذشته امکان فعالیت و تمرین جدی نداشتم و تنها انگیزه من از شرکت در مسابقات لیگ و کسب موفقیت حمایت شرکت مذکور بود.

این دونده ملی‌پوش کرمانشاهی در ادامه بیان کرد: مدیریت شرکت هوایی و گردشگری راه و رسم پذیرفته که هزینه‌ اردوهای آفریقایی بنده را در دوره‌های ۴۵ تا دو ماهه تقبل کند که مایه خوشحالی و تقدیر است.

کیهانی، حمایت اسپانسر را مایه دلگرمی و تقویت روحیه ورزشکاران دانست و گفت: اگر حمایت مالی از قهرمانان به عمل آید قطعاً نتایج پربارتری در میادین مختلف به بار می‌نشیند.

وی همچنین اشاره‌ای به وضعیت استان در خصوص استقبال کم سرمایه‌داران از ورزش داشت و گفت: تبلیغات کم و ناآگاهی سرمایه داران در مورد مزایای حمایت از قهرمانان و نتایج ارزشمند این حمایت سبب شده تا میل و رغبت چندانی از سوی آنان برای حمایت از قهرمانان نباشد.

کیهانی همچنین به معضل غیراخلاقی دلالی در جلب توجه سرمایه‌داران برای حمایت از ورزش اشاره و تصریح کرد: اگر با سرمایه دار روراست بود و در جریان همه مسائل هزینه‌ای قرار گیرد حتماً حمایت خواهند کرد.

وی افزود: در قوانین ذکر شده که اگر مدیران کارخانه‌ها و سرمایه‌داران از قهرمانان حمایت کنند از معافیت‌های مختلف مالیاتی و... برخوردار می‌شوند.