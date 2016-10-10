به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی فردا سه شنبه و از ساعت ۱۸ در چارچوب رقابتهای نهایی انتخابی جام جهانی روسیه، در ورزشگاه آزادی به مصاف هم خواهند رفت.

خبرگزاری «یونهاپ» در آستانه این مسابقه، گزارش کاملی از شرایط دو تیم ایران و کره جنوبی منتشر کرده است و در آن به رکورد نباختن‌های ایران به کره جنوبی در ورزشگاه آزادی، تغییرات دفاعی این تیم و همچنین شرایط لژیونر کره جنوبی اشاره کرده است.

در بخش دوم این گزارش، در خصوص ایران آمده است: «ایران بعد از پیروزی یک بر صفر مقابل ازبکستان، در تلاش است تا برای پنجمین بار به جام جهانی صعود کند. ایران با هدایت کارلوس کی روش دستیار سابق الکس فرگوسن در منچستریونایتد، بعد از باخت ۱ به ۳ مقابل سوئد در مارچ ۲۰۱۵، هنوز شکست نخورده است. در لیست ۲۳ نفره ایران، ۱۲ بازیکن حضور دارند که در دیدار دوستانه در سال ۲۰۱۴ مقابل کره جنوبی بازی کردند؛ شامل سردار آزمون که گل برتری در این مسابقه را به ثمر رساند.»

در ادامه این گزارش به دیگر بازیکنان ایران اشاره شده است: «ایران همچنین مهاجمان ترسناک دیگری از جمله رضا قوچان نژاد، کریم انصاری فرد و مسعود شجاعی دارد. شجاعی که در تیم پانیونیوس یونان بازی می‌کند، تاکنون دوبار مقابل کره جنوبی گلزنی کرده است. قوچان نژاد مهاجم تیم هیرونفین هلند هم زننده گل برتری تیم ملی ایران در راه انتخابی جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل در اولسان بود.»

خبرگزاری یونهاپ درباره شرایط علیرضا جهانبخش و اشکان دژاگه هم نوشت: «وینگرهای کارلوس کی‌روش یعنی دژاگه و جهانبخش هم از مصدومیت رها شده اند. کاپیتان آندرانیک تیموریان که از سال ۲۰۰۶ مقابل کره جنوبی بازی کرده است، میانه زمین را پوشش می‌دهد.»

خط دفاعی قدرتمند تیم ملی ایران هم از چشم نویسنده این مطلب پنهان نمانده است: «تیم ملی ایران تنها تیمی است که در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی، بیش از یک گل دریافت نکرده است. جلال حسینی که ۱۰۶ بازی ملی دارد، خط دفاعی را رهبری می کند.»

در پایان این گزارش هم به برگزاری بازی در روز تاسوعا اشاره شده است: «بازی تیم ایران و کره جنوبی در غروب روز تاسوعا یک روز پیش از عاشورا برگزار می‌شود، دو روز بسیار مقدس در تقویم اسلام شیعه است که به درگذشت امام حسین (ع) نوه حضرت محمد پیامبر (ص) مربوط می‌شود.»